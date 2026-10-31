IRAN POSLAO DRAMATIČNO UPOZORENJE AMERICI I IZRAELU: Hamnei naredio ažuriranje liste potencijalnih meta

IRANSKI vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei, naložio je danas visokim komandantima oružanih snaga da ažuriraju listu ciljeva, unaprede odbrambene i obaveštajne kapacitete i na svaki potencijalni napad ili pretnju odgovore "odmah i efikasno, bez geografskih ograničenja".

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Hamnei je tokom sastanka sa najvišim vojnim komandantima istakao da je visok stepen borbene gotovosti za snažan odgovor protivnicima jedan od ključnih preduslova za postizanje maksimalnog odvraćanja.

- Ukoliko neprijatelji ponovo pokrenu vojne ili terorističke napade, oružane snage Islamske Republike i iranski narod odrediće vreme i uslove njihovog okončanja - poručio je Hamnei, prenosi iranska novinska agencija IRNA.

Prema njegovim rečima, odlučeno je da se ažurira lista ciljeva kako bi se omogućilo da različiti materijalni i nematerijalni resursi Sjedinjenih Država i Izraela budu u dometu iranskih oružanih snaga.

Iranski vrhovni vođa naglasio je i potrebu za jačanjem vojne obaveštajne infrastrukture, kao i unapređenjem odbrambenih i bezbednosnih kapaciteta primenom novih tehnologija.

On je, takođe, ukazao na značaj jačanja domaćih odbrambenih sposobnosti u oblasti vojne doktrine i taktike.

Hamnei je pohvalio, kako je naveo, postojanost "fronta otpora" u različitim zemljama, ocenjujući da jedinstvo različitih frontova predstavlja odlučujući faktor i ima strateški značaj za oblikovanje novog političkog i bezbednosnog poretka u zapadnoj Aziji, prenosi Tanjug.

Izrazio je nadu da će novi poredak doprineti većoj solidarnosti islamskih naroda i vlada, što bi, prema njegovim rečima, moglo da otvori put stvaranju "nove islamske civilizacije".

Hamneijeve poruke dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, uz nastavak američkih pretnji o mogućem obnavljanju vojnih udara nakon izbora za Kongres SAD zakazanih za 3. novembar.

(Tanjug)

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