UŽASNA NOĆ U SARAJEVU: Zapaljeno više automobila, uhapšena tri maloletnika!

VIŠE automobila zapaljeno je tokom noći na tri lokacije u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo, a policija je uhapsila tri maloletnika zbog sumnje da su podmetnuli požare.

STRINGER / AFP / Profimedia

Prema informacijama koje je objavio portal Klix.ba, požari su prijavljeni u ulicama Kemala Kapetanovića na Grbavici i Porodice Ribar u naselju Hrasno.

Vatra je zahvatila vozila parkirana na javnim parkiralištima ispred stambenih zgrada, a na više automobila pričinjena je velika materijalna šteta.

Iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da su tri maloletnika uhapšena zbog sumnje da su povezana sa podmetanjem požara.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da su požari zabilježeni na tri lokacije, u ulicama Porodice Ribar i Kemala Kapetanovića. https://t.co/WGxp1zXMyG — DEPO Portal (@depo_portal) October 31, 2026

Prema pisanju portala Avaz, pojedini automobili su u potpunosti izgoreli, dok je na drugim vozilima pričinjena šteta. Tačan broj oštećenih automobila i visina štete trebalo bi da budu utvrđeni nakon policijskog uviđaja.

Policija obavlja uviđaj, istraga se nastavlja

Uviđaji na mestima požara planirani su tokom dana, nakon čega bi trebalo da bude poznato više detalja o okolnostima pod kojima su vozila zapaljena.

Za sada nisu objavljene informacije o motivima osumnjičenih, niti o eventualnoj povezanosti tri slučaja.

S obzirom na to da su uhapšene osobe maloletne, njihov identitet nije objavljen.

(Klix.ba)

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