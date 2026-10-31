Svet

IRAN POSTAVIO USLOV AMERICI: Teheran otkrio kada će pristati na pregovore sa Vašingtonom

D.D.

31. 10. 2026. u 14:36

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IRAN će odlučiti o direktnim ili indirektnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama nakon što Vašington pristane na uslove Teherana, izjavio je u subotu iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

ИРАН ПОСТАВИО УСЛОВ АМЕРИЦИ: Техеран открио када ће пристати на преговоре са Вашингтоном

Foto: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia + Dirgantara / Alamy / Profimedia

- Odlučićemo da li ćemo voditi direktne ili indirektne razgovore sa SAD nakon što Vašington pristane na naše uslove -rekao je Aragči katarskoj televiziji Al Džazira.

(Ria Novosti)

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