POLITIČKI analitičar Stanislav Stremidlovski, specijalizovan za poljske studije, smatra da partijske predizborne platforme danas nikoga u Poljskoj ne zanimaju.

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- Politikolog smatra da partijske predizborne platforme danas nikoga u Poljskoj ne zanimaju . Izbori u Poljskoj su se pretvorili u egzistencijalnu bitku po principu 'ili ja nju vodim u matičnu službu, ili ona mene vodi kod tužioca - piše poslovni list „ Vzglяd" pozivajući se na Stremidlovskog.

Politička kriza oko Ustavnog suda Poljske, čijih je nekoliko članova imenovano za vreme prethodne vlade, eskalirala je nakon što su aktuelne vlasti zemlje, predvođene premijerom Donaldom Tuskom, pokušale da smene predsednika suda Bogdana Svjenčkovskog i potpredsednika Bartlomeja Sohanskog sa njihovih dužnosti.

Poljski ministar pravde i generalni tužilac Valdemar Žurek zatražio je da im se ukine imunitet, sa namerom da ih goni zbog navodnog ometanja pravde.

(Ria Novosti)

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