U POLjSKOJ je na delu ustavni prevrat, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući situaciju u vezi sa Ustavnim sudom Poljske.

Foto: Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

- Liberali briselskog štićenika (premijera Poljske Donalda) Tuska maltretiraju konzervativce iz PiS-a (opozicione stranke Pravo i pravda). Očigledno, delimično zbog mržnje konzervativaca prema banderovcima. A metod je potpuno isti kao u neonacističkoj Ukrajini: poništavanje ovlašćenja Ustavnog suda. On tamo odavno ne postoji, onaj gad sa bradom u zelenoj uniformi počistio je sud - napisao je Medvedev na društvenim mrežama.

Politička kriza u Poljskoj izbila je nakon što je Tusk odlučio da za sudiju Ustavnog suda imenuje Maćeja Bereka, bivšeg člana svog kabineta. Poslednjih nedelja ispred zgrade te institucije redovno su održavani protesti.

Ministar pravde Poljske Valdemar Žurek uputio je 30. oktobra zahtev za smenu i ukidanje imuniteta vršiocu dužnosti predsednika Ustavnog suda Bogdanu Svjenčkovskom. Za obezbeđenje područja oko suda angažovane su dodatne policijske snage. U noći između 30. i 31. oktobra demonstranti su se okupili ispred zgrade suda i pokušali da probiju ogradu, a policija je privela tri osobe.

Zbog zaoštravanja krize predsednik Poljske Karol Navrocki prekinuo je posetu Senegalu i vratio se u Varšavu.

Pojedini opozicioni političari ocenili su da je reč o pokušaju državnog prevrata.

(Sputnjik)

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