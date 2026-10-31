Svet

RUSIJA NA UDARU OGROMNOG BROJA UKRAJINSKIH DRONOVA: Vojska oborila 433 letelice za jednu noć

D.D.

31. 10. 2026. u 12:43

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BESPILOTNE letelice su uništene nad teritorijama Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Smolenske, Tambovske, Volgogradske, Rostovske, Penzenske, Samarske, Saratovske, Orenburške, Uljanovske oblasti i republika Tatarstan i Baškortostan, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

РУСИЈА НА УДАРУ ОГРОМНОГ БРОЈА УКРАЈИНСКИХ ДРОНОВА: Војска оборила 433 летелице за једну ноћ

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 433 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

U ministarstvu su naveli da su dronovi uništeni nad teritorijama Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Smolenske, Tambovske, Volgogradske, Rostovske, Penzenske, Samarske, Saratovske, Orenburške, Uljanovske oblasti i republika Tatarstan i Baškortostan.

Kao odgovor na napade ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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