RUSIJA NA UDARU OGROMNOG BROJA UKRAJINSKIH DRONOVA: Vojska oborila 433 letelice za jednu noć

BESPILOTNE letelice su uništene nad teritorijama Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Smolenske, Tambovske, Volgogradske, Rostovske, Penzenske, Samarske, Saratovske, Orenburške, Uljanovske oblasti i republika Tatarstan i Baškortostan, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 433 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

U ministarstvu su naveli da su dronovi uništeni nad teritorijama Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Smolenske, Tambovske, Volgogradske, Rostovske, Penzenske, Samarske, Saratovske, Orenburške, Uljanovske oblasti i republika Tatarstan i Baškortostan.

Kao odgovor na napade ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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