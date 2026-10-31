KRVOPROLIĆE ZA NOĆ VEŠTICA: Ima mrtvih i ranjenih u Kaliforniji

NAJMANjE jedna osoba je poginula, a šest je povređeno u pucnjavi koja se dogodila unutar prodavnice kostima i dekoracija za Noć veštica u Kaliforniji.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Policija je pozvana u tržni centar Solano Town Center u Ferfildu oko 20.30 časova u petak, gde je pronađeno sedam osoba sa prostrelnim ranama, prenosi Mirror.

Ekipe hitne pomoći odmah su upućene u prodavnicu "Spirit Halloween", koja se nalazi na adresi 1350 Travis Boulevard, gde je zatečeno nekoliko povređenih.

Uprkos naporima lekara i spasilaca, jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda. Preostalih šest prevezeno je u lokalne bolnice, a najmanje tri osobe nalaze se u kritičnom stanju, saopštila je policija Ferfilda.

"Pozivamo sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da kontaktiraju policijsku upravu Ferfilda. Znam da tržni centar ima nadzorne kamere, tako da se nadamo da ćemo uspeti da dođemo do nekih snimaka", izjavio je šef policije Den Maršal na konferenciji za novinare.

One dead, 6 injured in shooting inside California Spirit Halloween at shopping mall https://t.co/qS8C98oJZ0 https://t.co/P9kxN8zY7Z — New York Post (@nypost) October 31, 2026

Područje oko prodavnice i dalje je blokirano jer se tretira kao aktivno mesto zločina. Detektivi razgovaraju sa svedocima i sprovode istragu kako bi identifikovali i pronašli osumnjičenog.

"Ovo je i dalje veoma aktivno mesto zločina. Detektivi razgovaraju sa svedocima i intenzivno rade na identifikovanju osumnjičenog odgovornog za ovu užasnu pucnjavu. Naše misli i molitve su uz porodice žrtava ovog potresnog događaja", dodao je Maršal.

Do pucnjave u Kaliforniji došlo je samo nekoliko sati nakon što je, prema izveštajima, 21-godišnji mladić ubijen u prodavnici Spirit Halloween u Medison Hajtsu, u američkoj saveznoj državi Mičigen, oko 14 časova.

Navodni napadač, takođe star 21 godinu, zadobio je povrede koje nisu opasne po život nakon što ga je nekoliko prolaznika fizički napalo dok su ga policajci privodili.

Lokalna policija saopštila je da se veruje da su žrtva i osumnjičeni bili poznanici i da su se prethodno posvađali u prodavnici.

(Telegraf)

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