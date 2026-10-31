POČINJE! Mirošnik: Ukrajina prekršila primirje u Oleškima
PREMA rečima Rodiona Mirošnika, ambasadora za posebne zadatke pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, u Oleškima je zabeleženo kršenje primirja od strane Oružanih snaga Ukrajine.
Dvoje civila je povređeno u ukrajinskom napadu dronom na civilno vozilo.
Kako navode lokalne vlasti, incident se dogodio na raskrsnici „Nečajevski”, u blizini izlaza iz Oleškija. Vozilo, u kojem su se civili prevozili ka Radensku u nabavku namirnica, napadnuto je dronom.
Dvoje povređenih je hospitalizovano u Centralnoj okružnoj bolnici u Oleškima. Ana Jermakova (rođena 1986. godine) zadobila je povrede od gelera na bradi i levoj šaci, dok je Jaroslav Torčinski (rođen 1996. godine) zadobio povrede od gelera po glavi, licu i levoj podlaktici.
Uprkos prekidu vatre, koji je trebalo da traje do 22.59 po moskovskom vremenu 1. novembra, Oružane snage Ukrajine su nastavile napade na civile, naveo je Mirošnik. U gradu i dalje postoji opasnost od upotrebe dronova.
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