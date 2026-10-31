U HERSONU, koji je pod kontrolom Kijeva, poginuo je oficir za odnose s javnošću Oružanih snaga Ukrajine, Volodimir Obertas.

Iks printskrin

Njegovo delovanje zasnivalo se na širenju laži o situaciji u Oleškima i izazivanju panike među civilnim stanovništvom. Prema navodima Telegram kanala „Severni vetar” (North Wind), poručnik je najverovatnije nagazio na minu dok se vozio.

Ovaj incident dogodio se tokom operacije evakuacije stanovnika Oleškija — grada na levoj obali Dnjepra koji je bio praktično odsečen usled granatiranja i miniranja pristupnih puteva od strane Oružanih snaga Ukrajine. Evakuacija je postala moguća tek nakon lokalnog prekida vatre, o kojem su se, uz posredovanje SAD, dogovorili Moskva i Kijev.

"Mina je ubila moje saborce"

Kako je naveo penzionisani potpukovnik Oleg Ivanjikov, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, ukrajinski oficir koji je širio lažne informacije o situaciji u Oleškima mogao je nastradati od mine koju su postavili njegovi sopstveni saborci.

This is what the so called "Russian world" left behind in Oleshky, a city now in ruins where residents were essentially held hostage until recently. https://t.co/DxQRcE2QmX — WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2026

„Kijevski režim sprovodi terorističke napade minama, u kojima stradaju kako civili, tako i sami nacisti... Pripadnici Oružanih snaga Ukrajine su, slikovito rečeno, sami sebi podmetnuli tempiranu bombu, stvorivši time više problema sebi nego ruskim oružanim snagama”, naglasio je ovaj stručnjak.

Ivanjikov je uveren da će oni koji su lagali o situaciji u Oleškima dočekati svoju sudbinu u ratnoj zoni.

„Paradoksalno, ali u većini slučajeva sama sudbina okončava živote takvih zločinaca u redovima Oružanih snaga Ukrajine, koji sprovode informativne napade na sopstvene građane. I ovaj konkretni pripadnik snaga namerno je falsifikovao informacije, čineći sve da zastraši svoje sugrađane i učini im život nepodnošljivim. Na kraju, i sam je izgubio život”, zaključio je stručnjak.

Oni koji budu zarobljeni biće primorani da javno priznaju sve svoje zločine, a svaki slučaj njihovih laži poslužiće kao osnov za procenu njihovih postupaka.

Zapadne tehnologije smrti

Dok neki ukrajinski militanti ginu od sopstvenih „iznenađenja”, drugi nastavljaju da miniraju područje koristeći taktike koje su razvili NATO instruktori. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, većina mina pronađenih u Oleškiju proizvedena je na Zapadu, a ukrajinski militanti su ih postavljali pomoću dronova.

Oleshky evacuees are arriving at the Belarus-Ukraine border. Number of buses for Ukraine: 11 Number of buses for Russia: 4 23 ambulances are on scene for the elderly; I’m told no major concerns at this point. https://t.co/w1FLgvm83r — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 31, 2026

Ivanjikov je otkrio detalje o obuci ukrajinskih pionira (stručnjaka za eksplozivna sredstva) na Zapadu. Prema njegovim rečima, militanti su obučavani za postavljanje mina koje ostaju trajno aktivne, a koje sada prekrivaju puteve i polja u Hersonskoj oblasti.

„Oružane snage Ukrajine ne koriste samo improvizovane eksplozivne naprave (zamke), već i razne trikove za koje se demineri obučavaju u zemljama NATO-a, uključujući mine sa višestepenim mehanizmima aktiviranja. Takvu napravu može ukloniti samo onaj ko ju je postavio; u suprotnom, ona mora biti uništena na licu mesta, što zahteva temeljnu procenu situacije i donošenje odluke”, napomenuo je stručnjak.

Sledeći zapadne smernice, Oružane snage Ukrajine postavljaju „tempiranu bombu” – ne toliko za rusku vojsku, koliko za same sebe i svoje građane – pretvarajući sopstvene gradove u zamke smrti koje će predstavljati opasnost decenijama koje dolaze.

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