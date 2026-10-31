JORDANSKA VOJSKA SPREČILA UPAD IZ SIRIJE: Usledio oružani sukob, ima poginulih

JODANSKA vojska sprečila je pokušaj grupe od 14 naoružanih osoba da iz Sirije pređu granicu i uđu na teritoriju severnog Jordana, saopštile su oružane snage te zemlje u subotu.

AP Photo/Raad Adayleh

Kako se navodi u saopštenju, grupa je pokušala da se nelegalno prebaci preko granice u petak, pod snažnom vatrom i tokom direktnog sukoba sa jordanskim graničarima.

U razmeni vatre više pripadnika naoružane grupe je stradalo, dok su preostali pobegli nazad u Siriju, navela je jordanska vojska, a preneala agencija Reuters.

Novi incident dogodio se svega nekoliko dana nakon što je Jordan izveo vazdušne napade na položaje ekstremističkih grupa na jugu Sirije, u znak odmazde za smrtonosni napad na grčku pravoslavnu crkvu u jordanskoj oblasti Karak.

Napad se dogodio 23. oktobra, tokom sahrane u crkvi u mestu Hamud, kada su naoružani napadači otvorili vatru na okupljene. Ubijeno je devet osoba, dok je najmanje 34 povređeno.

Jordanski kralj Abdulah II obećao je oštar odgovor na napad i naredio bezbednosnim službama da odlučno reaguju protiv ekstremizma.

Jordanske snage su 26. oktobra uhapsile trojicu osumnjičenih, dvojicu braće i njihovog zeta, nakon oružanog sukoba u oblasti Karak. Sva trojica su ranjena prilikom hapšenja.

Istog dana, jordansko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je operaciju pod nazivom "Jordansko odvraćanje -Hamud", tokom koje su gađana skloništa i položaji terorističkih organizacija na jugu Sirije.

Jordanska vojska saopštila je da su mete bile povezane sa organizacijama kojima su pripadali i ljudi odgovorni za napad na crkvu, kao i da je operacija izvedena u koordinaciji sa sirijskom vladom.

Prema njihovim navodima, u udarima je ubijeno i ranjeno više pripadnika ekstremističkih grupa, a uništeno je i njihovo naoružanje i vojna oprema.

Međutim, sirijske vlasti osporile su tvrdnje o koordinaciji i saopštile da su jordanski napadi izvedeni bez prethodnog obaveštenja Damaska.

Sirijska civilna zaštita prijavila je sedam poginulih civila u provincijama Dara i Sveida, među kojima je bilo troje dece.

Pet članova jedne porodice stradalo je u napadu na šator u ruralnom delu Dare.

Sirija je nakon udara zatvorila granični prelaz Nasib, najvažniji putni i teretni prelaz između dve zemlje.

Jordan je kasnije izrazio žaljenje zbog civilnih žrtava, a Aman i Damask dogovorili su formiranje zajedničkog bezbednosnog odbora koji bi ispitao okolnosti i posledice napada i unapredio saradnju na granici.

Za sada nije poznato da li je grupa od 14 naoružanih osoba koja je pokušala da uđe u Jordan povezana sa organizacijama koje su bile meta vazdušnih udara, niti da li je najnoviji incident direktna posledica prethodnih operacija.

(Telegraf)

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