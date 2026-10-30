AMERIKANCI NA MORSKOM DNU, KRVAVA BORBA U ORMUZU: Iranci potopili brod SAD, besni bitka nad bitkama
IRANSKA mornarica saopštila je da su njene snage u petak rano ujutru uništile neprijateljsko bespilotno plovilo (USV) koje je delovalo u istočnom delu Ormuskog moreuza.
U saopštenju objavljenom u petak navodi se da su iranske pomorske snage pogodile i uništile plovilo na daljinsko upravljanje dok se kretalo i izvodilo operacije u oblasti istočno od Ormuskog moreuza, u ranim jutarnjim časovima, prenosi Tasnim.
U saopštenju se dodaje da su dva neprijateljska tankera za naftu, koja su prekršila propise, takođe oštećena i zahvaćena požarom nakon što su naletela na morske mine dok su plovila kroz ograničene i nebezbedne zone istočno od Ormuskog moreuza. Kako se navodi, tankeri su pritom imali isključene sisteme za praćenje, čime su zanemarili izdata upozorenja i propise.
Iranska mornarica istakla je da će vlasnici tankera snositi punu odgovornost za sve posledice nastale usled neovlašćene plovidbe i nepoštovanja pomorskih i bezbednosnih upozorenja.
Takođe je upozorila protivničku stranu da će svaki pokret, pokušaj prodora ili provokativna aktivnost u oblastima pod nadzorom Oružanih snaga Islamske Republike Iran biti dočekani odlučnim i srazmernim odgovorom.
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