Beograd

OD 1. NOVEMBRA MENJAJU TRASU: Privremene izmene na tri autobuske linije zbog radova u Dunavskoj ulici

D.D.

30. 10. 2026. u 18:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju u Dunavskoj ulici, od 1. do 2. novembra doći će do izmena na linijama 26, 26N i 401N, najavio je Sekretarijat za javni prevoz.

ОД 1. НОВЕМБРА МЕЊАЈУ ТРАСУ: Привремене измене на три аутобуске линије због радова у Дунавској улици

Foto: D. Milovanović

Radovi će se izvoditi od zone raskrsnice sa Bulevarom vojvode Bojovića do Dubrovačke ulice.

Vozila sa pomenutih linija saobraćaće do SRC-a "Milan Gale Muškatirović", navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš poludeo zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!

Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš "poludeo" zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!