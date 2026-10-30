ZAHAROVA: Zapadna diplomatija dotakla dno
PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je zapadna diplomatija dotakla dno.
„Zapadni mediji su već počeli da ismevaju Vejdfula, koji se plašio da se fotografiše sa Sergejem Lavrovom, i da objavljuju slične fotografije: nije hteo, ali je morao. Do kakvih je dubina pala zapadna diplomatija“, napisala je ona na Telegramu, prateći objavu fotografijama.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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