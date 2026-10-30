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UKRAJINSKA KOMANDA NAPRAVILA POSLEDNJI TRZAJ - NEMA VIŠE ODSUSTVA ZA VOJNIKE: Ruska mašina melje ljudstvo, Kijev nema izlaz

30. 10. 2026. u 16:10

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KOMANDA 127. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine (OSU), koja deluje u Harkovskoj oblasti, ukinula je odsustva za svoje vojnike, prenosi Telegram kanal „Severni vetar“.

УКРАЈИНСКА КОМАНДА НАПРАВИЛА ПОСЛЕДЊИ ТРЗАЈ - НЕМА ВИШЕ ОДСУСТВА ЗА ВОЈНИКЕ: Руска машина меље људство, Кијев нема излаз

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Kako se navodi, ova odluka doneta je zbog velikih gubitaka koje je jedinica pretrpela.

U međuvremenu, situacija ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti se pogoršava. Tokom protekla 24 časa, ruski borci su na lipcovskom pravcu napredovali na tri deonice u rejonu Nove Kozače. Napredovanje ruskih snaga zabeleženo je i u rejonu Bugajevke.

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