KOMANDA 127. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine (OSU), koja deluje u Harkovskoj oblasti, ukinula je odsustva za svoje vojnike, prenosi Telegram kanal „Severni vetar“.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Kako se navodi, ova odluka doneta je zbog velikih gubitaka koje je jedinica pretrpela.

U međuvremenu, situacija ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti se pogoršava. Tokom protekla 24 časa, ruski borci su na lipcovskom pravcu napredovali na tri deonice u rejonu Nove Kozače. Napredovanje ruskih snaga zabeleženo je i u rejonu Bugajevke.

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