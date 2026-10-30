UŠAKOV OTKRIO ŠTA SU DOGOVORILI MOSKVA I VAŠINGTON: Evropa ostaje van pregovora o Ukrajini
RUSIJA i Sjedinjene Američke Države za sada su postigle dogovor samo o obnavljanju trilateralnih pregovora Moskve, Vašingtona i Kijeva, dok učešće evropskih zemalja u pregovaračkom procesu nije dogovoreno, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
On je tako prokomentarisao pisanje medija da Vašington razmatra mogućnost da Velika Britanija, Francuska i Nemačka budu predstavnici Evrope u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba.
- Ne, dogovorili smo se da obnovimo trilateralne pregovore - rekao je Ušakov, odgovarajući na pitanje da li postoje konkretni dogovori ili kontakti u vezi sa eventualnim uključivanjem evropskih zemalja.
Pomoćnik ruskog predsednika dodao je da datum održavanja nove runde pregovora Rusije, SAD i Ukrajine još nije utvrđen.
Ušakov je naglasio da se, čak i ukoliko predstavnici evropskih zemalja doputuju u Abu Dabi, gde će biti održani razgovori o Ukrajini, to neće smatrati njihovim učešćem u pregovorima.
Govoreći o mogućim teritorijalnim ustupcima Ukrajine, Ušakov je potvrdio da je Kremlj upoznat sa izjavama Vladimira Zelenskog o spremnosti da razgovara o teritorijalnom pitanju.
- Čuo sam izjave koje je Zelenski davao - rekao je Ušakov, ne iznoseći dodatne detalje o eventualnim predlozima ukrajinske strane.
(Sputnjik)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
UŠAKOV POVEZAO KRIZU U UKRAJINI SA BLISKIM ISTOKOM: Hoće li biti pregovora sledećeg meseca?
29. 10. 2026. u 10:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)