Svet

UŠAKOV OTKRIO ŠTA SU DOGOVORILI MOSKVA I VAŠINGTON: Evropa ostaje van pregovora o Ukrajini

D.D.

30. 10. 2026. u 11:45

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RUSIJA i Sjedinjene Američke Države za sada su postigle dogovor samo o obnavljanju trilateralnih pregovora Moskve, Vašingtona i Kijeva, dok učešće evropskih zemalja u pregovaračkom procesu nije dogovoreno, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

УШАКОВ ОТКРИО ШТА СУ ДОГОВОРИЛИ МОСКВА И ВАШИНГТОН: Европа остаје ван преговора о Украјини

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

On je tako prokomentarisao pisanje medija da Vašington razmatra mogućnost da Velika Britanija, Francuska i Nemačka budu predstavnici Evrope u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba.

- Ne, dogovorili smo se da obnovimo trilateralne pregovore - rekao je Ušakov, odgovarajući na pitanje da li postoje konkretni dogovori ili kontakti u vezi sa eventualnim uključivanjem evropskih zemalja.

Pomoćnik ruskog predsednika dodao je da datum održavanja nove runde pregovora Rusije, SAD i Ukrajine još nije utvrđen.

Ušakov je naglasio da se, čak i ukoliko predstavnici evropskih zemalja doputuju u Abu Dabi, gde će biti održani razgovori o Ukrajini, to neće smatrati njihovim učešćem u pregovorima.

Govoreći o mogućim teritorijalnim ustupcima Ukrajine, Ušakov je potvrdio da je Kremlj upoznat sa izjavama Vladimira Zelenskog o spremnosti da razgovara o teritorijalnom pitanju.

- Čuo sam izjave koje je Zelenski davao - rekao je Ušakov, ne iznoseći dodatne detalje o eventualnim predlozima ukrajinske strane.

(Sputnjik)

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