PESKOV: Visok nivo koordinacije Rusije i Ukrajine u sprovođenju humanitarne operacije
U KREMLjU ocenjuju da postoji visok nivo koordinacije između ombudsmana Rusije i Ukrajine u vezi sa sprovođenjem humanitarne operacije u Oleškom, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Konstatujemo prilično visok nivo koordinacije između predstavnika za ljudska prava Rusije i Ukrajine. Jana Lantratova aktivno sarađuje sa svojim kolegama sa ukrajinske strane. Najvažnije je da će stanovništvo sada dobiti humanitarnu pomoć - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.
Humanitarna misija u Oleškom počela je jutros, a njenu realizaciju koordinira ruska ombudsman Jana Lantratova.
Peskov je ranije izjavio da koordinirajuću ulogu u organizovanju humanitarne misije ima prva dama SAD, Melanija Tramp.
Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov, saopštio je 23. oktobra da će, zbog sprovođenja humanitarne operacije u području Oleški, ruska vojska obustaviti vatru na hersonskom pravcu i uspostaviti režim prekida od 27. oktobra u 4.00 časa po moskovskom vremenu.
Prema ranijim najavama, prioritet tokom humanitarne misije biće pružanje pomoći civilnom stanovništvu.
(Tanjug)
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