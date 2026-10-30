Svet

PESKOV: Visok nivo koordinacije Rusije i Ukrajine u sprovođenju humanitarne operacije

T.J.

30. 10. 2026. u 11:14

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U KREMLjU ocenjuju da postoji visok nivo koordinacije između ombudsmana Rusije i Ukrajine u vezi sa sprovođenjem humanitarne operacije u Oleškom, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ: Висок ниво координације Русије и Украјине у спровођењу хуманитарне операције

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

- Konstatujemo prilično visok nivo koordinacije između predstavnika za ljudska prava Rusije i Ukrajine. Jana Lantratova aktivno sarađuje sa svojim kolegama sa ukrajinske strane. Najvažnije je da će stanovništvo sada dobiti humanitarnu pomoć - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

Humanitarna misija u Oleškom počela je jutros, a njenu realizaciju koordinira ruska ombudsman Jana Lantratova.

Peskov je ranije izjavio da koordinirajuću ulogu u organizovanju humanitarne misije ima prva dama SAD, Melanija Tramp.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov, saopštio je 23. oktobra da će, zbog sprovođenja humanitarne operacije u području Oleški, ruska vojska obustaviti vatru na hersonskom pravcu i uspostaviti režim prekida od 27. oktobra u 4.00 časa po moskovskom vremenu.

Prema ranijim najavama, prioritet tokom humanitarne misije biće pružanje pomoći civilnom stanovništvu.

(Tanjug)

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