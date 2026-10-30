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ŠPIJUNIRAO ZA UKRAJINU, KRIO KILOGRAM EKSPLOZIVA: FSB uhapsila dvadesetogodišnjaka, preti mu doživotna robija

P. Đurđević

30. 10. 2026. u 08:32

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PRIPADNICI Federalne službe bezbednosti (FSB) Rusije priveli su dvadesetogodišnjeg stanovnika Sevastopolja zbog sumnje na izdaju, koji je ukrajinskoj strani prenosio informacije o objektima ruskog Ministarstva odbrane, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.

ШПИЈУНИРАО ЗА УКРАЈИНУ, КРИО КИЛОГРАМ ЕКСПЛОЗИВА: ФСБ ухапсила двадесетогодишњака, прети му доживотна робија

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Federalna služba bezbednosti (FSB) sprečila je nezakonitu aktivnost ruskog državljanina rođenog 2006. godine, osumnjičenog za izdaju, u Republici Krim - navodi se u saopštenju.

- Utvrđeno je da je stanovnik Sevastopolja samoinicijativno stupio u kontakt sa predstavnicima ukrajinske organizacije koja je u Rusiji proglašena terorističkom i, postupajući po nalogu svog koordinatora, prosleđivao protivniku informacije o vojnim objektima Ministarstva odbrane Rusije koji se nalaze na poluostrvu - saopštila je FSB.

Tokom pretresa kod osumnjičenog je pronađen i oduzet mobilni telefon sa prepiskom sa ukrajinskim koordinatorom, kao i komponente improvizovane eksplozivne naprave na bazi heksogena, ukupne mase oko jednog kilograma, koje je izvadio iz skrovišta na teritoriji Sevastopolja.

Uprava FSB za Republiku Krim i Sevastopolj pokrenula je protiv osumnjičenog krivični postupak zbog nezakonitog posedovanja eksplozivnih materija, pripreme za izradu eksplozivne naprave, učešća u terorističkoj organizaciji i izdaje države.

U FSB navode da je za navedena krivična dela preti kazna do doživotnog zatvora.

(Sputnjik)

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