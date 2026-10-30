Veliki posao Fenerbahčea: Stiže igrač koji je 13 godina proveo u NBA ligi

ŠARUNAS Jasikevučijus rešava goruće pitanje u timu.

FOTO: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia

Fenerbahče ima problema sa visokim igračima. Markus Bingam pruža dobre partije, ali treba mu pomoć i kako stvari stoje uskoro će je dobiti, prenosi "BasketNews".

Turski velikan je blizu dogovora sa iskusnim Dvajtom Pauelom koji će napustiti NBA ligu posle 13 godina.

Fenerbahce are finalizing an agreement with 13-year NBA veteran Dwight Powell, per @Urbodo 😳🇹🇷 More details: https://t.co/JK4bR5QY6m https://t.co/sm91V1Udzx — BasketNews (@BasketNews_com) October 30, 2026

Ovaj 35-godišnjak je na 768 nastupa u najjačoj ligi na svetu beležio prosečno 6,5 poena, 4,2 skoka i 1,0 asistenciju za 17,5 minuta po utakmici.

Kanađanin je dobar u postavljanju blokova, takođe kvalitetan je u kreiranju pozicija za saigrače i snalazi se dobro oko obruča.

Uvek ga je krasila energija i borba. U sezoni 2021/22 odigrao je svih 100 utakmica za Dalas maveriksa i pokazao da može da izdrži naporan ritam, ali sad je stariji za četiri godine.

Pauel je u Dalasu proveo 12 godina, a NBA karijeru je počeo u Boston seltiksima 2014. godine.

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