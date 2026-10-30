Košarka

Veliki posao Fenerbahčea: Stiže igrač koji je 13 godina proveo u NBA ligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 10. 2026. u 10:24

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ŠARUNAS Jasikevučijus rešava goruće pitanje u timu.

Велики посао Фенербахчеа: Стиже играч који је 13 година провео у НБА лиги

FOTO: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia

Fenerbahče ima problema sa visokim igračima. Markus Bingam pruža dobre partije, ali treba mu pomoć i kako stvari stoje uskoro će je dobiti, prenosi "BasketNews".

Turski velikan je blizu dogovora sa iskusnim Dvajtom Pauelom koji će napustiti NBA ligu posle 13 godina.

Ovaj 35-godišnjak je na 768 nastupa u najjačoj ligi na svetu beležio prosečno 6,5 poena, 4,2 skoka i 1,0 asistenciju za 17,5 minuta po utakmici.

Kanađanin je dobar u postavljanju blokova, takođe kvalitetan je u kreiranju pozicija za saigrače i snalazi se dobro oko obruča.

Uvek ga je krasila energija i borba. U sezoni 2021/22 odigrao je svih 100 utakmica za Dalas maveriksa i pokazao da može da izdrži naporan ritam, ali sad je stariji za četiri godine.

Pauel je u Dalasu proveo 12 godina, a NBA karijeru je počeo u Boston seltiksima 2014. godine.

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