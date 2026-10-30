Svet

POČELA EVAKUACIJA IZ ALJOŠKOG: Spremno 25 autobusa, u misiji učestvuje više od 50 lekara

D.D.

30. 10. 2026. u 08:32

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U MESTU Aljoški, u Hersonskoj oblasti, organizovana je velika humanitarna operacija u okviru koje je obezbeđeno 25 autobusa sa najmanje 750 mesta za evakuaciju civilnog stanovništva, saopštila je ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova.

ПОЧЕЛА ЕВАКУАЦИЈА ИЗ АЉОШКОГ: Спремно 25 аутобуса, у мисији учествује више од 50 лекара

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

U mestu Aljoški, u Hersonskoj oblasti, organizovana je velika humanitarna operacija u okviru koje je obezbeđeno 25 autobusa sa najmanje 750 mesta za evakuaciju civilnog stanovništva, saopštila je ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova.

Prema njenim rečima, obezbeđeni su svi neophodni bezbednosni uslovi za evakuaciju, a stanovnici koji žele da napuste grad moći će to da učine do 14 časova, nakon čega će početi podela humanitarne pomoći.

U operaciji učestvuje više od 50 medicinskih stručnjaka, dok je u grad stiglo i više od 50 novinara iz različitih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, kako bi pratili sprovođenje humanitarne misije.
„Američki novinari, novinari iz različitih zemalja, ukupno više od 50 predstavnika medija. Zato se sve odvija otvoreno, što je veoma važno“, izjavila je Lantratova za „Vesti“.

Ona je potvrdila da se režim prekida vatre u zoni humanitarne operacije i dalje poštuje i da nisu zabeleženi incidenti.

- Režim primirja u zoni humanitarne misije u Aljoškom se održava. Incidenata nije bilo. Ruska i ukrajinska strana u potpunosti ispunjavaju preuzete obaveze- napisala je Lantratova na platformi „Maks“.

Poverenica je takođe saopštila da zajedno sa ukrajinskim ombudsmanom Dmitrijem Lubinecom putuje u Aljoški radi koordinacije humanitarne operacije.

- Na putu smo ka Aljoškom sa poverenikom Vrhovne rade Ukrajine za ljudska prava Dmitrijem Lubinecom. Zajedno koordiniramo sprovođenje dogovora postignutih uz posredovanje i koordinaciju prve dame SAD Melanije Tramp - navela je ona.

Aljoški se nalazi na levoj obali Dnjepra, prekoputa grada Hersona, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Prema navodima ruske strane, u gradu je usled dejstava ukrajinske vojske nastala teška humanitarna situacija.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov ranije je saopštio da je zbog sprovođenja humanitarne operacije ruska vojska uvela režim prekida vatre na hersonskom pravcu od 27. oktobra u 4 časa po moskovskom vremenu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je istakao da je prva dama SAD Melanija Tramp imala ključnu koordinacionu ulogu u organizaciji misije.

(Sputnjik)

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