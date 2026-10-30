SUDAR DVA HELIKOPTERA: Ima mrtvih, teška nesreća u SAD (FOTO/VIDEO)

TROJE ljudi poginulo je u sudaru dva helikoptera koji su se srušili na poljoprivredno zemljište u blizini aerodroma Mekminvil, jugozapadno od Portlanda u Oregonu, saopštile su danas lokalne vlasti.

fOTO: tANJUG/ Yamhill County Sheriff's Office via AP

U nesreći su stradali 38-godišnji pilot Tajler Stardevant, instruktorka letenja Medi Asbo (22) i polaznik obuke za pilota iz Velike Britanije, čije ime nije objavljeno, preneo je AP.

Asbo i polaznik nalazili su se u jednom helikopteru, dok je Stardevant bio u drugom. Jedna od letelica pripadala je školi letenja "Džeri Trimbl helikopteri", koja je saopštila da sarađuje sa nadležnim organima u istrazi i utvrđivanju uzroka nesreće.

Prema podacima Savezne uprave za avijaciju (FAA), sudarili su se helikopteri Robinson R22 i Erbas H125.

Istragu vode FAA i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB). Zbog nesreće je zatvoren deo auto-puta 233, kao i lokalni putevi u blizini mesta pada.

fOTO: tANJUG/ Yamhill County Sheriff's Office via AP

Vlasti su pozvale građane da izbegavaju to područje, a za sada nije poznato kada će saobraćaj biti ponovo uspostavljen.

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