Svet

FON DER LAJEN PREDLOŽILA „PRIDRUŽENO ČLANSTVO” ZA KANADU: Članice EU odbile termin zbog protivljenja Nemačke

V.N.

29. 10. 2026. u 18:27

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EVROPSKA unija i Kanada imaju za cilj da prodube saradnju u oblastima veštačke inteligencije, klime, energetike i bezbednosti, dok istovremeno razmatraju mogućnost da Kanada postane prva „pridružena članica” Unije, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

ФОН ДЕР ЛАЈЕН ПРЕДЛОЖИЛА „ПРИДРУЖЕНО ЧЛАНСТВО” ЗА КАНАДУ: Чланице ЕУ одбиле термин због противљења Немачке

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

 - Naša ideja je jednostavna: reč je o pridruživanju bez punopravnog članstva. Možemo izgraditi partnerstvo koje je bliže članstvu nego bilo šta što smo do sada učinili. Možemo sarađivati na svemu, od veštačke inteligencije i klime do energetike ili bezbednosti - rekla je Fon der Lajenova u govoru u Montrealu, na samitu Kanade i EU, prenosi Rojters.

Pozivajući se na zajedničku deklaraciju, u koju je imao uvid, Rojters dodaje da su lideri Kanade i EU izostavili ideju o "pridruženom članstvu" u EU, opredelivši se umesto toga za "sve bliže pridruživanje". U deklaraciji, koju zvaničnici planiraju da objave u petak, navodi se da će se rad na definisanju odnosa između Kanade i EU nastaviti sve do narednog samita, koji je zakazan za sledeću godinu.

Fon der Lajenova je prvi put iznela ideju o pridruženom članstvu za Kanadu pre šest nedelja, što je naišlo na oštre reakcije pojedinih zemalja, predvođenih Nemačkom. Termin "pridruženo članstvo", kojem se protive mnoge zemlje EU, nema nikakvo pravno značenje, ocenjuje Rojters.

Čvršće veze sa Evropom deo su strategije kanadskog premijera Marka Karnija da se smanji ekonomska i bezbednosna zavisnost Kanade od SAD, nakon što je predsednik Donald Tramp uveo carine na kanadsku robu, navode diplomate.

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