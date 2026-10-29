PUTIN POSLAO VAŽNU PORUKU O PALESTINI I PERSIJSKOM ZALIVU: Ruski predsednik otkrio šta svet ne sme da zaboravi, pa pomenuo i Afriku
POŠTOVANjE normi međunarodnog pomorskog prava, koje garantuju slobodu plovidbe, mora da važi za sve regione sveta, ali se zbog događaja u Persijskom zalivu ne smeju zaboraviti ni problemi Palestine, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
Na plenarnoj sednici samita "Rusija–Afrika", ruski predsednik je, nakon izlaganja jednog od učesnika, istakao da je potrebno detaljnije razmotriti predloge za razvoj pomorskih aktivnosti.
- Želim da kažem da je ovde, verovatno, najvažnije obezbediti poštovanje osnovnih normi međunarodnog prava i garantovati slobodu plovidbe. To mora da važi za sve regione sveta - poručio je Putin.
On je dodao da se, uprkos aktuelnim dešavanjima u Persijskom zalivu, ne sme zaboraviti Palestina.
- I, naravno, zbog događaja u Persijskom zalivu ne smemo zaboraviti probleme Palestine, koja i dalje strada - naglasio je ruski predsednik.
Putin je podsetio da Rusija podržava stav da se konačno rešenje palestinskog pitanja može postići isključivo primenom dobro poznatog principa dve države, koji podrazumeva i uspostavljanje punopravne palestinske države.
Savezništvo sa Afrikom van svake sumnje
Savezništvo Rusije i Afrike ne dovodi se u pitanje, potvrdio je Putin.
Nakon obraćanja predsednika Ekvatorijalne Gvineje Teodora Obijanga Ngeme Mbasoga, ruski lider je istakao da je Obijang skrenuo pažnju na savez između afričkih zemalja i Rusije.
- To je van svake sumnje. Mi afričke zemlje smatramo prijateljskim državama, a narode Afrike prijateljskim narodima Ruske Federacije - objasnio je Putin.
Uloga i značaj Afrike u svetu rastu, a njena zastupljenost u međunarodnim univerzalnim organizacijama mora biti obezbeđena, ocenio je ruski lider.
Govoreći na prvoj plenarnoj sednici Samita "Rusija-Afrika", Putin je nazvao odsustvo afričkih zemalja među stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nepravednim.
- Svet se menja, kao i Afrika. Uloga i značaj Afrike rastu. I kao što smo rekli, potpuno se slažemo – uloga Afrike će samo rasti.
I, naravno, značaj Afrike i njena zastupljenost u međunarodnim univerzalnim organizacijama moraju biti osigurani - rekao je ruski lider.
(Sputnjik)
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