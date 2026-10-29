PUTIN POSLAO VAŽNU PORUKU O PALESTINI I PERSIJSKOM ZALIVU: Ruski predsednik otkrio šta svet ne sme da zaboravi, pa pomenuo i Afriku

POŠTOVANjE normi međunarodnog pomorskog prava, koje garantuju slobodu plovidbe, mora da važi za sve regione sveta, ali se zbog događaja u Persijskom zalivu ne smeju zaboraviti ni problemi Palestine, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

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Na plenarnoj sednici samita "Rusija–Afrika", ruski predsednik je, nakon izlaganja jednog od učesnika, istakao da je potrebno detaljnije razmotriti predloge za razvoj pomorskih aktivnosti.

- Želim da kažem da je ovde, verovatno, najvažnije obezbediti poštovanje osnovnih normi međunarodnog prava i garantovati slobodu plovidbe. To mora da važi za sve regione sveta - poručio je Putin.

On je dodao da se, uprkos aktuelnim dešavanjima u Persijskom zalivu, ne sme zaboraviti Palestina.

- I, naravno, zbog događaja u Persijskom zalivu ne smemo zaboraviti probleme Palestine, koja i dalje strada - naglasio je ruski predsednik.

Putin je podsetio da Rusija podržava stav da se konačno rešenje palestinskog pitanja može postići isključivo primenom dobro poznatog principa dve države, koji podrazumeva i uspostavljanje punopravne palestinske države.

Savezništvo sa Afrikom van svake sumnje

Savezništvo Rusije i Afrike ne dovodi se u pitanje, potvrdio je Putin.

Nakon obraćanja predsednika Ekvatorijalne Gvineje Teodora Obijanga Ngeme Mbasoga, ruski lider je istakao da je Obijang skrenuo pažnju na savez između afričkih zemalja i Rusije.

- To je van svake sumnje. Mi afričke zemlje smatramo prijateljskim državama, a narode Afrike prijateljskim narodima Ruske Federacije - objasnio je Putin.

Uloga i značaj Afrike u svetu rastu, a njena zastupljenost u međunarodnim univerzalnim organizacijama mora biti obezbeđena, ocenio je ruski lider.

Govoreći na prvoj plenarnoj sednici Samita "Rusija-Afrika", Putin je nazvao odsustvo afričkih zemalja među stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nepravednim.

- Svet se menja, kao i Afrika. Uloga i značaj Afrike rastu. I kao što smo rekli, potpuno se slažemo – uloga Afrike će samo rasti.

I, naravno, značaj Afrike i njena zastupljenost u međunarodnim univerzalnim organizacijama moraju biti osigurani - rekao je ruski lider.

(Sputnjik)