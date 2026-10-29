LAVROV SPREMA UDAR NA ZAPAD U ATLANTI: Moskva otkrila šta će ruski šef diplomatije poručiti na G20

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na Savetu ministara spoljnih poslova G20 govoriće o neprihvatljivosti upotrebe sankcija za borbu protiv protivnika, kao i principima nedeljive bezbednosti, ali i značaju i potencijalu organizacija BRIKS, EAEU, ŠOS, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

foto: Sergei Karpukhin / Sputnik / Profimedia

- Sergej Lavrov u svojim obraćanjima predstaviće rusku perspektivu o glavnim katalizatorima međunarodnih tenzija, fokusirajući se na odbijanje nekih sila da priznaju uspon novih centara moći i upotrebu ekonomskog „oružja“ za borbu protiv protivnika, uključujući sankcije, trgovinske ratove i poremećaje u lancima snabdevanja koji i dalje postoje kao rezultat ove destruktivne neravnoteže duž ose Sever-Jug - navodi se u saopštenju objavljenom na veb stranici ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Rusija očekuje da će sastanak ministara spoljnih poslova G20 u Atlanti biti konstruktivan i nepristrasan, ističe se u saopštenju.

- Očekuju se diskusije o uticaju globalne geopolitičke nestabilnosti na svetsku ekonomiju, aktuelnim aspektima multilateralne saradnje u energetici i efikasnom funkcionisanju lanaca snabdevanja - napomenulo je ministarstvo.

Na sastanku, Lavrov će naglasiti fundamentalni značaj nedeljive bezbednosti i potrebu za demokratizacijom sistema upravljanja, pre svega institucija iz Breton Vudsa, jačanjem pozicija zemalja sa globalnog Juga i Istoka, naglašava Ministarstvo.

Takođe se napominje da će sastanak istaći „kreativni potencijal takvih globalnih formata saradnje kao što su BRIKS, EAEU, ŠOS i inicijativa ruskog predsednika Vladimira Putina za formiranje Velikog evroazijskog partnerstva“.

Sastanak ministara spoljnih poslova G20 održaće se u Atlanti, SAD, 30. i 31. oktobra, pod američkim predsedavanjem.

Lavrov će predvoditi rusku delegaciju.

(Sputnjik)

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