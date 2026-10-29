HAOS U SKUPŠTINI: Parlament pretvoren u ring, poslanici se tukli, jedan oboren na pod (VIDEO)

U NACIONALNOJ skupštini Jermenije došlo je do tuče između poslanika opozicije i vladajuće stranke.

Foto: Printscreen / X / Aeternum7

Poslanik vladajuće stranke „Građanski ugovor“ Taron Čahojan tokom svog obraćanja uvredio je opoziciju, a zatim isprovocirao lidera opozicione stranke „Snažna Jermenija“ Nareka Karapetjana.

Nakon toga, opozicioni poslanici prišli su govornici, gde je najpre došlo do koškanja, koje je ubrzo preraslo u fizički obračun.

Mass brawl in the Armenian parliament #Armenia https://t.co/lIZZI5Mmj2 — David Galstyan (@Aeternum7) October 29, 2026

- Neću proglasiti posebnu pauzu, kako bi svi mogli da vide šta se dešava. Sednica će se nastaviti u istom duhu, neka svi to vide - rekao je predsedavajući jermenskog parlamenta Ruben Rubinjan.

Međutim, sukob je eskalirao, pa su poslanici počeli da razmenjuju udarce pesnicama i nogama, a jedan od njih je pao.

A fist fight between deputies from the Civil Contract and the opposition took place in the 🇦🇲 parliament. The scuffle began after Taron Chakhoyan (the Civil Contract), made accusations against the family of Narek Karapetyan (the Strong #Armenia). #scandal https://t.co/3cbzNr9jV6 — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) October 29, 2026

Nakon incidenta proglašena je pauza u radu parlamenta.

(Sputnjik)

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