Svet

HAOS U SKUPŠTINI: Parlament pretvoren u ring, poslanici se tukli, jedan oboren na pod (VIDEO)

Ivana Manić

29. 10. 2026. u 12:55

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U NACIONALNOJ skupštini Jermenije došlo je do tuče između poslanika opozicije i vladajuće stranke.

ХАОС У СКУПШТИНИ: Парламент претворен у ринг, посланици се тукли, један оборен на под (ВИДЕО)

Foto: Printscreen / X / Aeternum7

Poslanik vladajuće stranke „Građanski ugovor“ Taron Čahojan tokom svog obraćanja uvredio je opoziciju, a zatim isprovocirao lidera opozicione stranke „Snažna Jermenija“ Nareka Karapetjana.

Nakon toga, opozicioni poslanici prišli su govornici, gde je najpre došlo do koškanja, koje je ubrzo preraslo u fizički obračun.

- Neću proglasiti posebnu pauzu, kako bi svi mogli da vide šta se dešava. Sednica će se nastaviti u istom duhu, neka svi to vide - rekao je predsedavajući jermenskog parlamenta Ruben Rubinjan.

Međutim, sukob je eskalirao, pa su poslanici počeli da razmenjuju udarce pesnicama i nogama, a jedan od njih je pao.

Nakon incidenta proglašena je pauza u radu parlamenta.

(Sputnjik)

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