HAOS U SKUPŠTINI: Parlament pretvoren u ring, poslanici se tukli, jedan oboren na pod (VIDEO)
U NACIONALNOJ skupštini Jermenije došlo je do tuče između poslanika opozicije i vladajuće stranke.
Poslanik vladajuće stranke „Građanski ugovor“ Taron Čahojan tokom svog obraćanja uvredio je opoziciju, a zatim isprovocirao lidera opozicione stranke „Snažna Jermenija“ Nareka Karapetjana.
Nakon toga, opozicioni poslanici prišli su govornici, gde je najpre došlo do koškanja, koje je ubrzo preraslo u fizički obračun.
- Neću proglasiti posebnu pauzu, kako bi svi mogli da vide šta se dešava. Sednica će se nastaviti u istom duhu, neka svi to vide - rekao je predsedavajući jermenskog parlamenta Ruben Rubinjan.
Međutim, sukob je eskalirao, pa su poslanici počeli da razmenjuju udarce pesnicama i nogama, a jedan od njih je pao.
Nakon incidenta proglašena je pauza u radu parlamenta.
(Sputnjik)
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