PUTIN OPTUŽIO UKRAJINU ZA HUMANITARNU KRIZU: Melanija Tramp posredovala u primirju!
RUSKI predsednik Vladimir Putin optužio je danas Ukrajinu da je miniranjem prilaza Oleškom stvorila humanitarnu katastrofu, navodeći da je humanitarna operacija uz podršku prve dame Sjedinjenih Američkih Država, Melanije Tramp, planirana za danas ili petak.
- Neću ulaziti u detalje o tome kako je suprotstavljena strana delovala, minirajući prilaze ovom naselju i stvarajući praktično humanitarnu katastrofu - rekao je Putin na plenarnoj sednici samita Rusija-Afrika, preneo je Interfaks.
Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, ranije je rekao da Moskva očekuje da humanitarna pomoć bude bezbedno i nesmetano dostavljena u Oleški i da će svi koji žele moći da napuste grad.
On je naveo da je avion već poleteo iz Moskve i da je u toku razminiranje prilaza naselju.
Bela kuća je 23. oktobra objavila da su Rusija i Ukrajina, uz pomoć Melanije Tramp, postigle sporazum o prekidu vatre u Oleškom u Hersonskoj oblasti, koji stupa na snagu u četvrtak, 29. oktobra.
Zemlje su se složile da prekinu sva neprijateljstva u Oleškom kako bi osigurale isporuku humanitarne pomoći i pripremile se za evakuaciju civila kroz određeni bezbedni koridor.
Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske Oružane snage obustavile vatru u Hersonskom pravcu i proglasile prekid vatre 27. oktobra u 4.00 časa po moskovskom vremenu u pripremi za humanitarnu operaciju kod Oleškog.
(Tanjug)
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