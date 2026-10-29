Svet

PRIMIRJE OTVORILO PUT ZA SPASAVANJE! Rusija pokrenula humanitarnu operaciju u Aljoškiju

P. Đurđević

29. 10. 2026. u 11:34

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POČELA je humanitarna operacija u gradu Aljoški, a očekuje se da će stanovništvu uskoro biti omogućena evakuacija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПРИМИРЈЕ ОТВОРИЛО ПУТ ЗА СПАСАВАЊЕ! Русија покренула хуманитарну операцију у Аљошкију

foto: Artyom Geodakyan / Zuma Press / Profimedia

Na pitanje novinara kako protiče realizacija humanitarne operacije i da li je moguće da se zona inicijative proširi, Peskov je odgovorio da je u datom trenutku reč o gradu Aljoški.

- Operacija je počela danas, znamo da je danas jedan avion poleteo iz Moskve. Ruta po kojoj će stići tamo biće poprilično komplikovana. Tamo je u toku je deminiranje i nadamo se da će već danas-sutra stanovništvo moći da dobije humanitarnu pomoć bezbedno i bez prepreka, kao i da će oni koji to žele moći da napuste naseljeno mesto - rekao je Peskov.

Na pitanje da li će ovo doprineti pregovorima u Abu Dabiju, portparol Kremlja je odgovorio da su ovakve misije nesumnjivo važne.

- To je barem određena koordinacija dejstava, zasnovana na višim humanitarnim razlozima. Naravno, veoma su vredni humanitarni mirovni napori američke strane" -ocenio je Peskov.

Na pitanje agencije Vesti zašto je prva dama SAD Melanija Tramp uspela da se dogovori o prekidu vatre u gradu Aljoški, a papa Lav nije, Peskov je odgovorio:

- To je bila sadržajna inicijativa. Ona ima iskustvo u radu na razmeni dece, doprinosila je ponovnom spajanju dece sa porodicama, i dece u Ukrajini, i dece u Rusiji. Zato ona ima veliko iskustvo u ovom planu.

Dodao je da predstavnici SAD takođe rade na postizanju mirnog rešenja u Ukrajini i da je zato ovde "stvorena takva sinergija".

Primirje u gradu Aljoški stupilo je na snagu 27. oktobra u 4 sata ujutru.

O uvođenju režima prekida vatre ranije je govorio načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.

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Ukrajina je podržala ovu inicijativu. Od tada pripadnici jedinica grupe trupa "Dnjepar" sprovode inženjersko izviđanje i čiste glavne prilazne puteve ka gradu Aljoški od eksplozivnih sredstava i mina-zamki.

Za nedelju dana neutralisali su više od 300 takvih naprava.

(RT Balkan)

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