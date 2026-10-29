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NATO DRŽAVA SE OZBILJNO SPREMA ZA RAT: Kreće izgradnja 150 bunkera prema Rusiji (FOTO)

Jelena Ždralić

29. 10. 2026. u 13:18

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ESTONIJA planira da izgradi približno 150 bunkera na granici sa Rusijom u okviru napora da ojača svoju odbrambenu spremnost, izjavio je estonski ministar odbrane, Martin Herem, novinarima 28. oktobra.

НАТО ДРЖАВА СЕ ОЗБИЉНО СПРЕМА ЗА РАТ: Креће изградња 150 бункера према Русији (ФОТО)

Peter Jordan / News Licensing / Profimedia

Bunkeri će biti izgrađeni u regionu Ida-Viruma, koji se graniči sa Rusijom.

Oko 100 bunkera biće postavljeno na državnom zemljištu, a približno 50 na privatnim parcelama ili zemljištu u vlasništvu lokalnih samouprava, izjavio je Herem, prema navodima estonskog medija.

Ministar nije izneo detaljnije informacije o tome na koji način će bunkeri biti korišćeni.

Najnovije mere dolaze u trenutku kada se nastavljaju ruske pretnje istočnom krilu NATO-a.

Kao odgovor na porast ruske agresije u regionu, baltičke države su poslednjih godina stavile snažan naglasak na stratešku spremnost, podstičući pripremljenost civilnog stanovništva i povećavajući izdvajanja za odbranu.

Zvaničnici NATO-a upozoravali su na upade ruskih dronova, povrede vazdušnog prostora, sabotaže i druge hibridne pretnje, dok zemlje regiona istovremeno jačaju svoju protivvazdušnu odbranu.

Otkako je Rusija pokrenula invaziju punog obima na Ukrajinu, NATO je ojačao svoje istočno krilo raspoređivanjem dodatnih trupa i pripremom plana za brzo reagovanje.

Ranije ovog meseca, estonska vojska saopštila je da će jednu borbeno spremnu brigadu trajno premestiti bliže ruskoj granici.

Prva brigada trebalo bi da bude premeštena u novoproširenu vojnu bazu udaljenu manje od 50 kilometara od ruske granice, kako bi se vojska bolje pripremila za eventualni ruski napad.

Izdvajanja Estonije za odbranu iznose 5,4 odsto bruto domaćeg proizvoda, što premašuje cilj NATO-a od pet odsto.

U susednoj Letoniji, vojska je 26. oktobra saopštila da je brigada NATO-a stacionirana u toj zemlji započela svoje do sada najobimnije vežbe razmeštanja snaga, dok baltičke države jačaju odbranu suočene sa rastućim pretnjama iz Rusije.

Litvanski ministar unutrašnjih poslova, Martinas Katelinas, pozvao je 7. oktobra na raspoređivanje trupa duž granice zemlje sa ruskom Kalinjingradskom oblasti, što je opisao kao preventivnu meru.

Letonija je nedavno izgradila novu ogradu dugu 280 kilometara duž granice sa Rusijom, dok je Finska u septembru završila izgradnju svoje granične ograde duge 200 kilometara.

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