U subotu puni 16, a u nedelju Iličević postaje najmlađi igrač ikada u Bundesligi

Nemački fudbal svedok je rađanja novog čuda od deteta.

Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovani ofanzivac Ajntrahta iz Frankfurta, Niko Iličević, u nedelju bi mogao da ispiše nove stranice istorije Bundeslige ukoliko zabeleži debi na utakmici protiv HSV-a.

Iličević u subotu, 31. oktobra, proslavlja svoj 16. rođendan, a već dan kasnije, sa tačno 16 godina i jednim danom, ima priliku da izjednači istorijski rekord bivšeg fudbalera Borusije iz Dortmunda, Jusufe Mukoka, kao najmlađi igrač koji je ikada kročio na terene elitnog nemačkog ranga.

Mladi fudbaler već duže vreme trenira sa prvim timom Frankfurta, a o kakvom se potencijalu radi najbolje govore reči njegovih saigrača i klupskih čelnika. Nekadašnji sportski direktor kluba, Markus Kreše, istakao je da se u Niku vidi „nešto zaista posebno“, dok je legendarni Mario Gece ostao zatečen njegovim zrelim partijama.



- Imati taj štih i biti u stanju održati takav intenzitet u tim godinama, to je zaista izvanredno. Ne smete zaboraviti koliko on ima godina. Gde sam ja bio sa 15 godina?“, izjavio je začuđeni Gece.

Iako Ajntraht nema nameru da proda svog dragulja i želi da ga afirmiše kroz prvi tim, red pred kancelarijom u Frankfurtu je već ogroman. Za Iličevića su ozbiljno zagriženi Real Madrid, Barselona, Mančester siti, kao i milanski velikani Inter i Milan.

Španski mediji čak prenose da je trener Barselone, Hansi Flik, „zaluđen“ mladim igračem i da u njemu vidi sve što je potrebno za budućnost katalonskog kluba.

Uporedo sa klupskom, vodi se i velika reprezentativna bitka.

Niko je rođen u Nemačkoj i trenutno nastupa za njihove mlađe selekcije. Međutim, pošto je njegova porodica poreklom iz Odžaka, on ima pravo nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Takođe, Niko je bratanac bivšeg hrvatskog reprezentativca Iva Iličevića, zbog čega Fudbalski savez Hrvatske (HNS) ulaže maksimalne napore da ga privoli pod zastavu „Vatrenih“.

Sve oči nemačke, ali i regionalne sportske javnosti, u nedelju će biti uprte u Frankfurt, gde bi istorija mogla biti ponovo ispisana.



