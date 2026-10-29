Fudbal

Lova do krova! FIFA zaradila basnoslovan novac od Mundijala! Ovo je tačan iznos!

С.С.

29. 10. 2026. u 13:04

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Organizatori Svetskog prvenstva zadovoljno trljaju ruke.

Лова до крова! ФИФА зарадила баснослован новац од Мундијала! Ово је тачан износ!

Photo: Dylan Stewart / Newscom / Profimedia

Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku doneo je velika uzbuđenja. Mnogi su pre početka turnira sumnjali u kvalitet, budući da je FIFA takmičenje proširila na 48 učesnica, ali su na kraju organizatori imali najviše razloga za zadovoljstvo.

Naime, prema pisanju britanskog "Tajmsa", Svetska kuća fudbala je od planetarnog šampionata u Severnoj i Centralnoj Americi inkasirala astronomskih 13,4 milijarde evra!

U pitanju je iznos koji se pet puta mnogži kao povećanje, u odnosu na prethodni Mundijal održan u Kataru četiri godine ranije. Preciznije, prihodi 2022. u ovoj azijskoj državi bili su 2,85 milijardi evra, a sada...

Foto: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Logično, obzirom da se broj učesnika povećao za 16 selekcija više, ali tu je i različiti način prodaje ulaznica. One nisu bile "fiksirane" cenama, nego su varirale u zavisnosti od trebovanja i prodaje. Kada su ih gledaoci kupovali preko interneta, dostizale su paprene cene, u šta se naplaćivala i provizija od 30 odsto.

Uprkos ogromnoj zaradi, predsednik FIFA Đani Infantino, nije skinuo ljagu sa svog imena, posle sramnog pokušaja da privatnicima proda Mundijal u vlasništvo, da bi kasnije Italijan priznao "greh", izvinjavao se javnosti, kao i rukovodiocima Svetske kuće fudbala.

Podsetimo, na Svetskom prvenstvu u Španiji, Portugalu i Maroku 2030. godine učestvovaće 64 reprezentacije.

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