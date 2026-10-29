Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana obezbedila prvo mesto na WTA listi na kraju godine
Ribakina obezbedila prvo mesto na WTA listi.
Kazahstanska teniserka Elena Ribakina obezbedila je prvo mesto na WTA listi na kraju 2026. godine pošto je pobedom nad zemljakinom Julijom Putincevom u osmini finala turnira u Tokiju postala nedostižna za Beloruskinju Arinu Sabalenku.
Ribakina (27) je pobedila Putincevu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3), a u četvrtfinalu Tokija očekuje je Kanađanka Lejla Fernandez, koju je nedavno savladala u finalu turnira u kineskom gradu Ningbou.
Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana će posle turnira u glavnom gradu Japana igrati i na završnom WTA turniru, od 8. do 15. novembra, gde će braniti titulu.
Rođena Moskovljanka je do prvog mesta na WTA listi stigla najviše zahvaljujući osvajanju Australijan i Ju Es opena.
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