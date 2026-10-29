Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana obezbedila prvo mesto na WTA listi na kraju godine

Ribakina obezbedila prvo mesto na WTA listi.

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Kazahstanska teniserka Elena Ribakina obezbedila je prvo mesto na WTA listi na kraju 2026. godine pošto je pobedom nad zemljakinom Julijom Putincevom u osmini finala turnira u Tokiju postala nedostižna za Beloruskinju Arinu Sabalenku.

Ribakina (27) je pobedila Putincevu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3), a u četvrtfinalu Tokija očekuje je Kanađanka Lejla Fernandez, koju je nedavno savladala u finalu turnira u kineskom gradu Ningbou.

Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana će posle turnira u glavnom gradu Japana igrati i na završnom WTA turniru, od 8. do 15. novembra, gde će braniti titulu.

Rođena Moskovljanka je do prvog mesta na WTA listi stigla najviše zahvaljujući osvajanju Australijan i Ju Es opena.

