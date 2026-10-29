Tenis

Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana obezbedila prvo mesto na WTA listi na kraju godine

Filip Milošević

29. 10. 2026. u 12:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ribakina obezbedila prvo mesto na WTA listi.

Рускиња која игра под заставом Казахстана обезбедила прво место на WТА листи на крају године

Foto: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina obezbedila je prvo mesto na WTA listi na kraju 2026. godine pošto je pobedom nad zemljakinom Julijom Putincevom u osmini finala turnira u Tokiju postala nedostižna za Beloruskinju Arinu Sabalenku. 

Ribakina (27) je pobedila Putincevu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3), a u četvrtfinalu Tokija očekuje je Kanađanka Lejla Fernandez, koju je nedavno savladala u finalu turnira u kineskom gradu Ningbou.

Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana će posle turnira u glavnom gradu Japana igrati i na završnom WTA turniru, od 8. do 15. novembra, gde će braniti titulu.

Rođena Moskovljanka je do prvog mesta na WTA listi stigla najviše zahvaljujući osvajanju Australijan i Ju Es opena.
  

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!