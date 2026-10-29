DRAMA U BEOGRADU: Automobil udario devojčicu (12) na pešačkom prelazu
DEVOJČICA stara 12 godina povređena je jutros oko 9 sati u saobraćajnoj nesreći u Beogradu, kada je na pešačkom prelazu u Ulici kneza Višeslava na nju naleteo automobil.
Povređeno dete je u svesnom stanju prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.
Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Ulici kneza Višeslava u Beogradu, kada je automobil udario dvanaestogodišnju devojčicu na pešačkom prelazu, saznaje Tanjug.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 9 sati, dok je devojčica prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.
Nakon nezgode, povređenoj devojčici ukazana je pomoć, a potom je u svesnom stanju prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, gde je upućena na dalju medicinsku procenu i zbrinjavanje.
Za sada nema više zvaničnih informacija o stepenu njenih povreda niti o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće.
Okolnosti saobraćajne nezgode trebalo bi da budu utvrđene daljom proverom.
(Alo)
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