Politika

VUČIĆ O KONFERENCIJI STUDENTSKE LISTE: Pol Pot im nije ravan, pobedićemo ovo zlo (VIDEO)

Novosti online

29. 10. 2026. u 13:44

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem svog Instagram profila nakon konferencije za novinare Studentske liste iz Pionirskog parka.

ВУЧИЋ О КОНФЕРЕНЦИЈИ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Пол Пот им није раван, победићемо ово зло (ВИДЕО)

Foto: Instagram/avucic

Njegovo obraćanje prenosimo u celosti: 

- Danas mi je nešto izgledalo smešno u početku, a onda sam shvatio da su stvari mnogo ozbiljnije. Slušao sam konferenciju za novinare iz Pionirskog parka, takozvane "Studentske liste", i prosto sam se nasmejao načinu na koji oni zapovedaju i naređuju ljudima šta da rade - istakao je Vučić na svom Instagram profilu i dodao: 

- Pošto su oni bogovi, donesu doboš i: "Daje se na znanje, daje se na znanje", a svi ostali moraju da slušaju, a nepokorni, po njih, stiže božja kazna.

- Pa su počeli da određuju koji tužioci da podnesu ostavku, koje sudije da podnesu ostavku, koji šta da rade od ministara, direktora pojedinih javnih preduzeća, šefova BIA, policije, i sve poimence da se zna ko mora da odmah ode, inače, ako ne ode, božja kazna stiže po njega u liku studenata. - istakao je Vučić.

- To da vam kažem, nikada se u ovoj zemlji nije dešavalo. Jeste 5. oktobra, slični krizni štabovi, ali su i tada znali da mora nešto u skladu sa pravnim procedurama da se provede i bilo je nešto pametnijih i obrazovanijih ljudi. A ovo sad, ovo se nikada u Srbiji nije dešavalo. I onda smo došli do toga da ti ljudi zapovedaju o tužiocima koje će predmete da rade. Tužioci više nisu tužioci, to su sad to plenumi, kao i svi drugi. I sve je to ništa dok ne dođemo do toga kako oni misle da uspostave institucije, kad ni jednu instituciju ne poštuju.

- Danas su smenili i sve na RTS-u ko im je pao na pamet, što im je neki sindikalac koji tamo naređuje, Uskoković, pedeset stranaka do sad promenio, rekao 'moram, pritisak je takav'. Kakve veze pritisak ima sa institucijom o kojoj ste nam obećavali? Kako, šta je to pritisak? To znači da institucije ne postoje, već da vi naređujete. I ukinuli su i politički život, ukinuli su sve u Srbiji. Postoji samo teror i misle da će taj teror doveka da traje. Neće. Protiv svakog terora se srpski narod izborio, izboriće se i protiv ovog zla. Samo ljudima da kažem da ne klonu duhom. Da ne klonu duhom, borićemo se dok smo živi za slobodu ove zemlje i za slobodu ovog naroda i pobedićemo ovo zlo.

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