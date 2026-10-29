VUČIĆ O KONFERENCIJI STUDENTSKE LISTE: Pol Pot im nije ravan, pobedićemo ovo zlo (VIDEO)
LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem svog Instagram profila nakon konferencije za novinare Studentske liste iz Pionirskog parka.
Njegovo obraćanje prenosimo u celosti:
- Danas mi je nešto izgledalo smešno u početku, a onda sam shvatio da su stvari mnogo ozbiljnije. Slušao sam konferenciju za novinare iz Pionirskog parka, takozvane "Studentske liste", i prosto sam se nasmejao načinu na koji oni zapovedaju i naređuju ljudima šta da rade - istakao je Vučić na svom Instagram profilu i dodao:
- Pošto su oni bogovi, donesu doboš i: "Daje se na znanje, daje se na znanje", a svi ostali moraju da slušaju, a nepokorni, po njih, stiže božja kazna.
- Pa su počeli da određuju koji tužioci da podnesu ostavku, koje sudije da podnesu ostavku, koji šta da rade od ministara, direktora pojedinih javnih preduzeća, šefova BIA, policije, i sve poimence da se zna ko mora da odmah ode, inače, ako ne ode, božja kazna stiže po njega u liku studenata. - istakao je Vučić.
- To da vam kažem, nikada se u ovoj zemlji nije dešavalo. Jeste 5. oktobra, slični krizni štabovi, ali su i tada znali da mora nešto u skladu sa pravnim procedurama da se provede i bilo je nešto pametnijih i obrazovanijih ljudi. A ovo sad, ovo se nikada u Srbiji nije dešavalo. I onda smo došli do toga da ti ljudi zapovedaju o tužiocima koje će predmete da rade. Tužioci više nisu tužioci, to su sad to plenumi, kao i svi drugi. I sve je to ništa dok ne dođemo do toga kako oni misle da uspostave institucije, kad ni jednu instituciju ne poštuju.
- Danas su smenili i sve na RTS-u ko im je pao na pamet, što im je neki sindikalac koji tamo naređuje, Uskoković, pedeset stranaka do sad promenio, rekao 'moram, pritisak je takav'. Kakve veze pritisak ima sa institucijom o kojoj ste nam obećavali? Kako, šta je to pritisak? To znači da institucije ne postoje, već da vi naređujete. I ukinuli su i politički život, ukinuli su sve u Srbiji. Postoji samo teror i misle da će taj teror doveka da traje. Neće. Protiv svakog terora se srpski narod izborio, izboriće se i protiv ovog zla. Samo ljudima da kažem da ne klonu duhom. Da ne klonu duhom, borićemo se dok smo živi za slobodu ove zemlje i za slobodu ovog naroda i pobedićemo ovo zlo.
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