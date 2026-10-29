"SLUŠA ČOVEK I NE VERUJE" Brnabić: Plenumski komesari naređuju iz parka

BORBA za našu državnost, za naše institucije, a protiv terora, počinje, poručila je potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić.

Foto: printscreen/instagram/brnabic.a

- Sve vreme kampanje smo upozoravali na opasnost da Studentska lista, ukoliko dođe na vlast, ukine Ustav i zakone Republike Srbije, ponizi i obesmisli institucije, sebi da za pravo da plenumskim dekretima, preko sopstvenih komesara, ispostavlja naredbe, zahteve, uzima pravdu u svoje ruke, poništavajući i samu sudsku vlast. Danas smo tome svedočili. Iz parka, plenumski komesari naređuju sudijama Ustavnog suda da podnesu ostavku. (A kamo Narodna skupština prijatelji? Da je ukinemo ili ste je već ukinuli?) Zatim izdaju direktive tužilaštvima na čemu da rade i kako, kadriraju po tužilaštvima i državnim bezbednosnim agencijama, jer su oni odlučili da je neko kriv, daju naredbe nezavisnim institucijama, gase medije, čitaju sa papira naredbe koje treba svi da ispunjavaju – od Narodne skupštine, do Ustavnog suda! E, moja vladavino prava... Videćemo se kad plenumski teror prođe, ako nas komesari do tada ne streljaju. I baš njih briga što su oni sada vlast – ma ne mogu oni da se bakću sa zakonima i institucijama. Ko će da sačeka da se formira Narodna skupština?! Kome treba Vlada Republike Srbije?! Plenum odlučio – svi da slušaju! I, naravno, na kraju obraćanja, nema pitanja. Nisu plenumski komesari tu da odgovaraju na pitanja, već da saopšte naređenja. A grdni mi, čisto da pokažu koliko ponižavaju narod Srbije, Mirjana Nikolić nas podseća na član 49. Ustava Republike Srbije koji govori o zabrani izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje. Ona koja nije biolog da bi znala da li se svi mi koji glasamo za Aleksandra Vučića po fizionomiji razlikujemo od njih „građanske elite“. Sluša čovek i ne veruje. Borba za našu državnost, za naše institucije, a protiv terora, počinje. Biće teška, duga i bolna, ali ćemo pobediti. Moramo. Iza je Srbija - navela je Ana Brnabić na mreži X.

Sve vreme kampanje smo upozoravali na opasnost da Studentska lista, ukoliko dođe na vlast, ukine Ustav i zakone Republike Srbije, ponizi i obesmisli institucije, sebi da za pravo da plenumskim dekretima, preko sopstvenih komesara, ispostavlja naredbe, zahteve, uzima pravdu u svoje ruke, poništavajući i samu sudsku vlast. Danas smo tome svedočili. Iz parka, plenumski komesari naređuju sudijama Ustavnog suda da podnesu ostavku. (A kamo Narodna skupština prijatelji? Da je ukinemo ili ste je već ukinuli?) Zatim izdaju direktive tužilaštvima na čemu da rade i kako, kadriraju po tužilaštvima i državnim bezbednosnim agencijama, jer su oni odlučili da je neko kriv, daju naredbe nezavisnim institucijama, gase medije, čitaju sa papira naredbe koje treba svi da ispunjavaju – od Narodne skupštine, do Ustavnog suda! E, moja vladavino prava... Videćemo se kad plenumski teror prođe, ako nas komesari do tada ne streljaju. I baš njih briga što su oni sada vlast – ma ne mogu oni da se bakću sa zakonima i institucijama. Ko će da sačeka da se formira Narodna skupština?! Kome treba Vlada Republike Srbije?! Plenum odlučio – svi da slušaju! I, naravno, na kraju obraćanja, nema pitanja. Nisu plenumski komesari tu da odgovaraju na pitanja, već da saopšte naređenja. A grdni mi, čisto da pokažu koliko ponižavaju narod Srbije, Mirjana Nikolić nas podseća na član 49. Ustava Republike Srbije koji govori o zabrani izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje. Ona koja nije biolog da bi znala da li se svi mi koji glasamo za Aleksandra Vučića @avucic po fizionomiji razlikujemo od njih „građanske elite“. Sluša čovek i ne veruje. Borba za našu državnost, za naše institucije, a protiv terora, počinje. Biće teška, duga i bolna, ali ćemo pobediti. Moramo. Iza je Srbija. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 29, 2026