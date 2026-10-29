Fudbal

Veljko Paunović dobio sjajne vesti, fenomenalni napadač se vraća u reprezentaciju Srbije!

М.П.

29. 10. 2026. u 12:42

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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, konačno može da odahne pred odlučujuće novembarske bitke.

Вељко Пауновић добио сјајне вести, феноменални нападач се враћа у репрезентацију Србије!

FOTO: FSS

Najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima, Aleksandar Mitrović, uspešno se vratio na teren posle višemesečne pauze zbog teške povrede kolena i biće spreman za predstojeće akcije „Orlova”.

Mitrović je zbog problema sa kolenom bio van stroja praktično od maja ove godine, zbog čega je propustio uvodne mečeve u Ligi nacija. Ipak, sjajni napadač je odigrao 78 minuta u elitnoj Azijskoj Ligi šampiona za svoj Al Rajan i potvrdio da je povreda prošlost.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

 

Ova vest dolazi kao ogroman plus za Paunovića, kojeg u novembru očekuju izuzetno teški i zahtevni dueli protiv selekcija Nemačke i Grčke.

Povratak rasnog golgetera i njegovo ogromno iskustvo doneće neophodnu oštrinu u napadu Srbije u trenutku kada se lomi sudbina u elitnom takmičenju.
 

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