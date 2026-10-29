Veljko Paunović dobio sjajne vesti, fenomenalni napadač se vraća u reprezentaciju Srbije!
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, konačno može da odahne pred odlučujuće novembarske bitke.
Najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima, Aleksandar Mitrović, uspešno se vratio na teren posle višemesečne pauze zbog teške povrede kolena i biće spreman za predstojeće akcije „Orlova”.
Mitrović je zbog problema sa kolenom bio van stroja praktično od maja ove godine, zbog čega je propustio uvodne mečeve u Ligi nacija. Ipak, sjajni napadač je odigrao 78 minuta u elitnoj Azijskoj Ligi šampiona za svoj Al Rajan i potvrdio da je povreda prošlost.
Ova vest dolazi kao ogroman plus za Paunovića, kojeg u novembru očekuju izuzetno teški i zahtevni dueli protiv selekcija Nemačke i Grčke.
Povratak rasnog golgetera i njegovo ogromno iskustvo doneće neophodnu oštrinu u napadu Srbije u trenutku kada se lomi sudbina u elitnom takmičenju.
Preporučujemo
Bolan poraz Partizana u Lionu: Crno-beli prosuli +11 u poslednjoj četvrtini
28. 10. 2026. u 19:03 >> 23:25
Itan Tompson posle teškog poraza: "Nismo bili dobri..."
28. 10. 2026. u 23:01
Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crno-belih u Francuskoj (VIDEO)
28. 10. 2026. u 22:50
Partizan čeka izuzetno težak posao u petak: Žalgiris silovit u Bolonji
28. 10. 2026. u 22:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju Partizan u odloženoj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije, a duel na Čairu biće u znaku povratka Aleksandra Stanojevića na klupu crno-belih. Iskusni stručnjak četvrti put preuzima ekipu iz Humske, a debi u novom mandatu očekuje ga u trenutku kada su bodovi potrebniji nego ikada.
28. 10. 2026. u 10:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)