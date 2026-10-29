"Jokiću, ako to ne razumeš onda si - glup!" Legenda udarila na Srbina, NBA bruji o ovim rečima

Legendarni Amerikanac smatra da srpski centar mora da prihvati zvižduke publike, a svoju kritiku završio je oštrom porukom koja je odjeknula u NBA javnosti

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Ne stišava se bura u NBA ligi nakon što je Nikola Jokić ušao u raspravu sa navijačima Denver Nagetsa, a sada se oglasio i legendarni Čarls Barkli, koji je imao brutalnu poruku za najboljeg srpskog košarkaša.

Nekadašnji NBA as smatra da Jokić mora da prihvati činjenicu da navijači imaju pravo da pokažu nezadovoljstvo kada ekipa ne igra na očekivanom nivou. Barkli je otišao i korak dalje, poručivši da je svako ko ne razume takav odnos između igrača i publike – glup!

- Navijači su osetljivi, pa su reagovali u stilu: „Ma koga ti za*ebavaš? Mi ti plaćamo sav taj novac! Pratimo te i volimo te“, a ti im kažeš da ne dolaze na utakmice. Ne, ne smeš da igraš loše – poručio je Barkli.

Proslavljeni Amerikanac objasnio je da su zvižduci sastavni deo profesionalnog sporta i da podrška publike ne može da se podrazumeva bez obzira na rezultate.

- Bila je ona utakmica Filadelfije i Klivlenda. Publika ih je žestoko izviždala u prvom poluvremenu, ali kada se Filadelfija vratila u meč, počeli su da navijaju. Tako stvari funkcionišu. Volimo te kada sve ide dobro, a okrenućemo se protiv tebe kada stvari krenu loše. Uvek govorim igračima da ne mogu da budu toliko osetljivi – istakao je Barkli.

Zatim je povukao paralelu sa novinarima, objašnjavajući da i oni, kao i navijači, menjaju odnos prema sportistima u zavisnosti od njihovih rezultata.

- Isto je i sa nama novinarima. Ako igraš dobro, imaš podršku, a ako igraš loše, sledi kritika. Ako ne razumeš kako taj odnos funkcioniše, onda si jednostavno glup – zaključio je Barkli.

“[Jokić] is like, don’t come to the game [if you’re booing the team]. No, you can't play bad.” Charles Barkley reacts to Nuggets star Nikola Jokić telling fans not to come to games if they’re going to boo the team. https://t.co/ZqMaVtbIWb @TermineRadio | @JumpShot8 https://t.co/kCB8wlWbfF — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) October 28, 2026

JOKIĆ NE ODUSTAJE OD SVOG STAVA

Inače, sve je počelo nakon što su navijači Denvera zviždali svom timu, što je razbesnelo Jokića. Srpski centar poručio je da oni koji dolaze u dvoranu da bi zviždali Nagetsima ne moraju više ni da dolaze na utakmice. Situacija je dodatno dobila na značaju kada je Denver poražen od Golden Stejt Voriorsa, a Jokić je ostao pri svojim rečima.

- Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi, ali nisam navikao da navijači zvižde sopstvenom timu – poručio je srpski košarkaš.