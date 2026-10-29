Tenis

"On nije natčovek kao Đoković!" Predsednik Teniskog saveza Italije o Sinerovoj povredi i oporavku

Filip Milošević

29. 10. 2026. u 10:18

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Italijanski teniser, Janik Siner, od jula meseca je van terena zbog povrede.

Он није натчовек као Ђоковић! Председник Тениског савеза Италије о Синеровој повреди и опоравку

Foto: Instagram/janniksin

Predsednik Teniskog saveza Italije Anđelo Binagi izjavio je da petostruki Grend slem šampion mora da se u potpunosti oporavi jer njegovo telo i dalje nije u top formi.

- Janik nije natčovek poput Đokovića, niti igrač sa izuzetnom fizičkom snagom poput Nadala. Mora da nastavi sa razvojem svog tela jer i dalje ima prostora za napredak - objasnio je Binagi.

Osvrnuo se i na Sinerovog trenera.

- Važno je da Sinera uvek vodi trener koji je i sam bio dobar igrač - prvo Kejhil, a zatim Norman. Takođe, on mora biti u stanju da razume Sinera i pruži mu podršku na mentalnom planu - objasnio je predsednik Teniskog saveza Italije.

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