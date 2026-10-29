SRBIJA IZRAZILA SAUČEŠĆE ŠPANIJI: Broj poginulih u železničkoj nesreći porastao na 69

VLADA Republike Srbije u tehničkom mandatu izrazila je danas Vladi Kraljevine Španije i građanima ove zemlje saučešće zbog teške železničke tragedije u kojoj je stradao veliki broj građana.

AP Photo/Manu Fernandez

Kako se navodi u saopštenju Vlada Srbije izražava najdublje saučešće premijeru Pedru Sančezu, porodicama stradalih i svim građanima ove zemlje povodom železničke nesreće u provinciji Toledo, a povređenima želi što brži oporavak.

- Republika Srbija i građani Srbije su uz prijateljski i bratski narod Španije u ovom teškom trenutku - piše u saopštenju.

Broj poginulih u sudaru dva brza voza u blizini mesta Urda, u španskoj pokrajini Toledo, porastao je na 69, dok se 50 povređenih i dalje nalazi na bolničkom lečenju, a od ukupno 110 povređenih, 60 je otpušteno iz bolnica, dok se 15 hospitalizovanih nalazi u kritičnom stanju, ali se njihovo stanje razvija povoljno, saopštili su zdravstveni organi.

U Španiji je danas povodom nesreće otpočela trodnevna žalost.

(Tanjug)

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