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VEŠTAČKA INTELIGENCIJA DOBIJA EMOCIJE I KARAKTER: Ruski naučnici razvili digitalne "hormone" koji menjaju ponašanje robota!

T.J.

29. 10. 2026. u 14:42

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VEŠTAČKA inteligencija uskoro bi mogla da menja "raspoloženje" u zavisnosti od toga kako se ljudi ophode prema njoj. Ruski naučnici razvili su softverski modul koji omogućava AI asistentima da ispoljavaju različite emocije, pamte prethodne interakcije i menjaju ponašanje u zavisnosti od emocija koje je korisnik ispoljavao tokom razgovora.

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ДОБИЈА ЕМОЦИЈЕ И КАРАКТЕР: Руски научници развили дигиталне хормоне који мењају понашање робота!

Foto: Thawatchai Chawong/Panthermedia/Profimedia

Novi softverski modul omogućava velikim jezičkim modelima i digitalnim asistentima da ispoljavaju različite osobine ličnosti, emocije i raspoloženja. Njihove reakcije menjaju se u zavisnosti od komunikacije sa ljudima, zahvaljujući sistemu digitalnih "hormona" i "neurotransmitera". Modul su razvili naučnici sa Samarskog univerziteta "Koroljov", prenosi agencija TASS.

Za razliku od velikih jezičkih modela koji mogu da izraze određene emocije, ovaj sistem koristi više parametara koji elektronski oponašaju funkcionisanje ljudskih hormona i neurotransmitera. Na taj način ponašanje virtuelnog sagovornika može da se menja u zavisnosti od toka razgovora i prethodnih iskustava.

Kako digitalni "hormoni" utiču na ponašanje veštačke inteligencije

Svaka rečenica koju korisnik izgovori tokom razgovora sa robotom prolazi kroz softverski modul i dobija procenu koja utiče na nivoe digitalnih "hormona" i "neurotransmitera". Sistem može i unapred da poveća ili smanji nivo određenih komponenti, menjajući njihovu kombinaciju i omogućavajući mešanje različitih emocija. Takođe može da učini da jezički model deluje više muški ili ženski.

Prema rečima Romana Olina, rukovodioca projekta, ponašanje virtuelnog sagovornika menja se na osnovu interakcija i iskustva koje akumulira tokom razgovora.

Na primer, oštra ili netaktična primedba može da izazove razdražljivost kod jezičkog modela, dok ponovljeni sukobi mogu da povećaju njegovu unutrašnju opreznost. S druge strane, izrazi podrške i dobre volje postepeno mogu da obnove poverenje. Jednostavno izvinjenje, međutim, ne mora da bude dovoljno da promeni reakciju nakon uvredljivih reči.

Sistem može da simulira i složenije emocionalne reakcije, poput radosti praćene prikrivenom tugom ili naklonosti koja traje i nakon uvrede. Te promene odražavaju se na način govora, stepen otvorenosti i spremnost virtuelnog sagovornika da nastavi komunikaciju, dajući odgovorima veštačke inteligencije prepoznatljivije karakterne osobine.

Gde bi novi sistem mogao da se koristi

Prema navodima naučnika, ovaj razvoj mogao bi da bude koristan u oblastima u kojima su empatija, saosećanje i povratne informacije tokom komunikacije posebno važni.

Softverski modul ima i interfejs koji prikazuje promene unutrašnjih parametara. To omogućava vizuelno praćenje načina na koji pojedinačne rečenice utiču na kasniji tok razgovora između čoveka i robota.

Programeri navode da sistem može da radi sa bilo kojim jezičkim modelom ili digitalnim asistentom, čak i bez internet konekcije.

Prototip softverskog modula već je testiran, a naredni koraci podrazumevaju unapređenje njegove digitalne "hormonske pozadine" dodavanjem novih komponenti. Naučnici navode da im sličan razvoj ranije nije bio poznat nigde u svetu i da nameravaju da nastave istraživanja u ovom pravcu.

(RT Balkan)

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