RIK OBJAVIO NAJNOVIJE REZULTATE: Studentska lista osvojila 53,04 odsto glasova, "Ujedinjena Srbija" 38,97 odsto

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mesta od ukupno 8.392, prema kojima je Studentska lista osvojila 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,97 odsto.

Foto: I.M.

Lista SPS-a je osvojila 2,17 odsto i nije prešla cenzus.



Izborna lista Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP) osvojila je 0,46 odsto.Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor'' osvojila je 0,79 odsto.Izborna lista ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje'' osvojila je 0,27 odsto.Izborna lista ''Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić'' osvojila je 0,15 odsto.Izborna lista ''Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - odvažno srpski!'' osvojila je 0,89 odsto.Izborna lista ''Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš'' osvojila je 0,28 odsto glasova.Izborna lista ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' osvojila je 0,28 odsto.Izborna lista ''Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije'' osvojila je 0,45 odsto.Izborna lista ''Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju'' osvojila je 0,06 odsto.Izborna lista ''Biram pravdu - biram budućnost - Koalicija snaga'' osvojila je 0,03 odsto.Izborna lista ''Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek'' osvojila je 0,1 odsto.Izborna lista ''Ćale ovo je za tebe - Petar Đurić - premijer Srbije'' osvojila je 0,05 odsto.Izborna lista ''Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt-prava Srbija -'' osvojila je 0,08 odsto glasova.Izborna lista ''Albanska koalicija'' osvojila je 0,62 odsto.Izborna lista ''Majka Srbija - Gruda'' osvojila je 0,07 odsto glasova.Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.433.055 birača, odnosno 68,99 odsto od upisanih birača.

Republička izborna komisija je sinoć donela rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja u nedelju, 1. novembra na 53 biračkih mesta za koja je konstatovano da ne mogu da se utvrde rezultati glasanja i na kojima je poništeno glasanje na izborima za narodne poslanike održanim 25. oktobra.

RIK je ranije, na osnovu 8.187 obrađenih biračkih mesta, saopštio da je Studentska lista osvojila 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 104 mandata.

(Tanjug)