NI SLEPI NISU POŠTEĐENI! Ukrajinca koji je oslobođen vojske još 1994. zatvorili u centar za regrutaciju

PREMA sudskim dokumentima, jedan slepi Ukrajinac navodno je danima držan u centru za regrutaciju, iako je očigledno bio nesposoban za vojnu službu.

foto: ANATOLII STEPANOV / AFP / Profimedia

Ovaj slučaj, o kojem su izvestili ukrajinski mediji, proizilazi iz pritužbe koju je neimenovani muškarac podneo okružnom sudu u Odesi, zahtevajući zvaničnu istragu.

Sudija je prošle nedelje doneo odluku u njegovu korist, naloživši nadležnim organima da ispitaju navode – odluka koja je ubrzo potom postala javna.

Prema navodima iz pritužbe, ovaj čovek ima oštećen vid još od detinjstva, a od vojne službe je oslobođen još 1994. godine; taj status mu je potvrđen i 2020. i 2023. godine. Uprkos tome, on tvrdi da službenici zaduženi za regrutaciju nisu hteli da uvaže njegovo zdravstveno stanje, te su ga zadržali skoro pet dana.

Navodno je uhvaćen na ulici u Odesi u martu, držan u izolaciji bez zvaničnog evidentiranja lišenja slobode, a pušten je tek nakon intervencije njegovog advokata.

Sud je naložio regionalnom ogranku Državnog istražnog biroa – koji je prethodno odbio da zavede njegovu pritužbu – da promeni tu odluku.

Takođe, ovaj čovek je putem suda izdejstvovao da bude uklonjen sa spiska osoba koje se traže zbog izbegavanja vojne obaveze.

Kijev se oslanja na prisilnu mobilizaciju, ali taj proces prate raširena korupcija među službenicima za regrutaciju, kao i stav javnosti da je sistem duboko nepravedan. Vlada je na izbegavanje mobilizacije odgovorila oštrim merama koje su u više navrata uključivale nezakonitu upotrebu sile vojnih službenika.

Nezakonito zadržavanje u centrima za regrutaciju postalo je učestao problem, navodi kancelarija ukrajinskog ombudsmana za ljudska prava, Dmitrija Lubineca.

U jednom slučaju koji je privukao veliku pažnju, a o kojem je Lubinec izvestio u junu, otkriveno je da je 21 muškarac nezakonito držan u lošim uslovima u centru za regrutaciju u Užgorodu, pri čemu su neki od njih tamo proveli više od 50 dana.

U drugom slučaju, trodnevno zadržavanje 39-godišnjeg Alekseja Ivanka u centru za regrutaciju u Harkovu, u maju 2025. godine, okončalo se tako što je on skočio kroz prozor sa trećeg sprata i poginuo.

Lubinec je u svom godišnjem izveštaju naveo da njegova kancelarija nije pronašla dokaze da su službenici zaduženi za regrutaciju fizički zlostavljali Ivanka, ali je zaključio da nije bilo pravnog osnova za ograničavanje njegove slobode, te da je dugotrajno zadržavanje doprinelo okolnostima pod kojima je on izgubio život.

(RT Balkan)

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