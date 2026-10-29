UDAR NA MOSKVU: U masovnom napadu učestvovalo više od 600 dronova

RUSKE vlasti su saopštile da je sinoć izveden masovni napad dronovima na Moskvu i Moskovsku oblast, u kojem je učestvovalo više od 600 letelica.

Foto: AI generated/ChatGPT

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin, izvestio je o obaranju dronova tokom cele noći, a zbog napada je došlo i do poremećaja u vazdušnom saobraćaju.

O ovim događajima izveštavaju ruske prorežimske agencije.

Ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj "Rosavijacija", uvela je ograničenja za dolaske i odlaske aviona na aerodromima Vnukovo, Domodedovo i Žukovski.

Usled napada, dva aviona koja su letela iz Turske ka Moskvi takođe su preusmerena.

Ograničenja na aerodromu "Žukovski", ukinuta su nakon sat vremena, dok su preostala dva aerodroma primala i otpremala avione samo uz posebno odobrenje.

U Moskovskoj oblasti je oko 22.00 časa po lokalnom vremenu proglašena vazdušna opasnost.

Ubrzo nakon toga, gradonačelnik Sobjanjin je saopštio da je oboreno 57 dronova koji su se kretali ka Moskvi.

In Moscow, multi-tiered mesh structures continue to be erected around fuel tanks to protect them from Ukrainian drones. https://t.co/a2sFneOmUA — WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2026

Istovremeno, medijska kuća, izvestila je o tri eksplozije u blizini grada Naro-Fominska, udaljenog oko 56 kilometara od moskovskog obilaznog puta.

Prema njihovim informacijama, eksplozije su odjeknule jedna za drugom u pravcu Kaluške oblasti.

Na društvenim mrežama se juče pojavio snimak na kojem se vidi kako ruske vlasti postavljaju zaštitne mreže oko rezervoara za gorivo, u cilju njihove zaštite od napada ukrajinskim dronovima.

Sobjanjin je kasnije saopštio da je oboreno još 49 dronova koji su leteli "prema Moskvi".

Do 02.15 časova, ruske vlasti su navele da je od početka dana oboreno ukupno 64 drona usmerena ka glavnom gradu.

Ruske vlasti nisu iznele nikakve informacije o mogućim posledicama napada.

- Ekipe hitnih službi rade na mestima gde su pali ostaci - napomenuo je Sobjanjin uz svaku izjavu o oborenim letelicama.

Nakon 04.00 časa, Sobjanjin je izvestio o obaranju još 15 dronova.

Oko 05.00 časova, gradonačelnik Moskve je saopštio da je oboreno još 30 dronova koji su se kretali "prema Moskvi".

Time je ukupan broj prijavljenih oborenih letelica do 05.00 časova dostigao 109.

Nakon 6 sati ujutru, Sobjanjin je objavio konačne podatke.

Naveo je da je u periodu od večeri 28. oktobra do jutra 29. oktobra ka Moskovskoj oblasti poletelo ukupno 613 dronova.

Tvrdi da je većina njih oborena daleko pre dolaska do prestonice, dok su 231 dron uništeni na prilazima Moskvi.

Ranije ovog meseca, moskovske vlasti su takođe izvestile o napadima dronovima koji su se dogodili dve noći zaredom.

(Index.HR)

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