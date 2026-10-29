NEMAČKA OTVORENO BRUSI ORUŽJE ZA RAT SA RUSIJOM! Elitni komandosi dobili jasan zadatak, Merc hoće najjaču vojsku u Evropi

ELITNE nemačke specijalne snage pripremaju se za mogući rat velikih razmera sa Rusijom, izjavio je komandant te jedinice za "Bild".

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Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i NATO-a zbog sukoba u Ukrajini, dok nemački zvaničnici upozoravaju da oružane snage moraju biti spremne za sukob do kraja ove decenije.

Reč je o strogo poverljivoj jedinici poznatoj kao Komanda specijalnih snaga (KSK), koja se može uporediti sa britanskim SAS-om ili američkim Zelenim beretkama.

Prema reportaži iz baze te jedinice na jugozapadu Nemačke, objavljenoj u ponedeljak, komandosi prilagođavaju obuku za suprotstavljanje ruskim snagama opremljenim tenkovima, artiljerijom, dronovima i sredstvima za elektronsko ratovanje, uključujući i delovanje u uslovima ekstremne hladnoće.

- Veoma konkretno se usmeravamo na protivnika Rusiju", izjavio je komandant KSK, brigadni general Andreas Kine, dodajući da njegovi vojnici moraju biti spremni da ostanu na terenu mnogo duže, potencijalno i "bez kraja na vidiku - ukoliko izbije rat.

Kine je naveo i da se jedinica priprema za izvršavanje zadataka pre nego što konvencionalne nemačke snage stupe u borbu.

- Kada 45. oklopna brigada u Litvaniji pokrene motore u slučaju stvarne opasnosti, želimo da naš posao već bude završen - rekao je Kine za "Bild".

Prema pisanju nemačkog lista, od približno 1.500 pripadnika KSK, samo oko trećine čine komandosi, dok su ostali angažovani na administrativnim i pomoćnim poslovima.

Skandali zbog desničarskog ekstremizma

Jedinicu je poslednjih godina potresao niz skandala povezanih sa desničarskim ekstremizmom.

Godine 2017. pokrenuta je istraga nakon izveštaja da su pripadnici jedinice, između ostalog, koristili nacističke pozdrave i slušali muziku ekstremne desnice.

Istrage iz 2018. godine otkrile su tajnu mrežu krajnje desnice u kojoj su učestvovali pripadnici nemačke vojske i bezbednosnih službi. Neki od njih su, kako se sumnjalo, razgovarali o planovima za ubistvo političkih protivnika u slučaju sloma javnog poretka.

Policija je 2020. godine na imanju jednog starijeg podoficira KSK pronašla veliku količinu oružja, municije, eksploziva i predmeta sa nacističkim obeležjima. Postojala je sumnja da je deo municije ukraden iz skladišta nemačke vojske.

Zbog tih skandala tadašnja ministarka odbrane Anegret Kramp-Karenbauer raspustila je jednu od četiri borbene čete KSK, Drugu četu, i uvela opsežne reforme. Sama Komanda specijalnih snaga nastavila je da funkcioniše.

Govoreći za "Bild", Kine je naveo da su disciplinski prekršaji i incidenti povezani sa ponašanjem pripadnika jedinice postali izuzetno retki, ali da nisu u potpunosti nestali.

Insistirao je na tome da se nedolično ponašanje više neće tolerisati niti prikrivati.

Merc želi najjaču konvencionalnu vojsku u Evropi

Nemački kancelar Fridrih Merc obećao je da će nemačke oružane snage pretvoriti u najjaču konvencionalnu vojnu silu u Evropi, kao odgovor na ono što opisuje kao pretnje iz Rusije.

Njegova vlada postavila je povećanje izdvajanja za odbranu i vojnu pomoć Ukrajini među prioritete, uprkos priznanju da se nemačka privreda nalazi u "strukturnoj krizi".

U julu su "Telegraf" i "Di velt" objavili da Berlin priprema tajni plan kojim bi mogao da zaobiđe eventualno protivljenje pokrajinskih vlasti raspoređivanju NATO trupa prema granicama Rusije.

Mercove vojne ambicije dolaze u trenutku pada podrške njegovoj vladi.

Prema istraživanju agencije INSA, koje je "Bild" objavio ove nedelje, kancelar je zauzeo poslednje mesto među 20 istaknutih nemačkih političara.

Opoziciona Alternativa za Nemačku (AfD), čija podrška raste, pobedila je na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji u septembru, dok je socijalistička Levica (Di Linke) postala najveća stranka na izborima u Berlinu.

Rusija je negirala da planira napad na zemlje NATO-a.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov u avgustu je odbacio izveštaje da Moskva namerava da napadne članice Alijanse, nazvavši ih pričama za zastrašivanje koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću.

(RT Balkan)

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