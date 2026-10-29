Politika

VUČIĆ POSLAO PORUKU O "KLOVNU U DVORU": "Kada klovn uđe u dvor, nije on postao kralj, već je dvor postao cirkus" (VIDEO)

T.J.

29. 10. 2026. u 13:14

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić objavio je na svom zvaničnom Instagram nalogu video u kojem oštro govori o ljudima koje je prethodnih dana video na Prvoj televiziji i Radio-televiziji Srbije (RTS), upoređujući njihov nastup sa metodama Gestapoa i posleratnih komesara.

ВУЧИЋ ПОСЛАО ПОРУКУ О КЛОВНУ У ДВОРУ: Када кловн уђе у двор, није он постао краљ, већ је двор постао циркус (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Sve je bilo jasno kada sam ih video juče i prekjuče kod ovih preletača iz Prve televizije i na RTS-u. Uđu vam isto kao Gestapo oficiri ili, oprostite, komesari posle Drugog svetskog rata - rekao je Vučić.

Osvrćući se na filmske scene iz filma "O pokojniku sve najlepše", koje ga podsećaju na takav način ponašanja, pomenuo je i glumca Zvonka Lepetića.

- Sećate li se filma o pokojniku? E, kao ona dvojica, Pera Kralj i Zvonko Lepetić. Samo što pištolj nisu opasali sa strane. Došli ljudi, doneli doboš - naveo je Vučić.

On je potom opisao način na koji, prema njegovim rečima, nastupaju pojedinci, oponašajući naređenja o hapšenju i kažnjavanju.

- Daje se na znanje, daje se na znanje! Streljaćemo sada ovoga ko je zapalio žito! Taj ko je zapalio žito mora biti streljan! Mora biti uhapšen taj i taj! - rekao je Vučić.

Na kraju videa izdvojio je poruku koja je ujedno i centralni deo njegove objave na Instagramu:

- Kada klovn uđe u dvor, nije on postao kralj, već je taj dvorac postao cirkus.

Vučić je ovom porukom izrazio kritički stav prema ponašanju ljudi koje je prethodno pomenuo, dok u samoj objavi nije poimence naveo na koga se njegove reči odnose.

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