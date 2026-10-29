Društvo

STIŽE PRAVO ZAHLAĐENJE I KIŠA: RHMZ objavio najnoviju prognozu

В. Н.

29. 10. 2026. u 14:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRBIJI će u petak, 29. oktobra biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, češćom u predelima južnije od Save i Dunava.

СТИЖЕ ПРАВО ЗАХЛАЂЕЊЕ И КИША: РХМЗ објавио најновију прогнозу

Foto: N. Živanović

Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod, jutarnja temperatura iznosiće od sedam do 10, a najviša od 10 do 15 stepeni.

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. 

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

 

I u Beogradu sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko devet, a najviša oko 12 stepeni.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće pretežno oblačno i relativno sveže, sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. 

Krajem perioda očekuje se suvo vreme uz delimično razvedravanje, navodi RHMZ.

BONUS VIDEO: Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!