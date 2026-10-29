STIŽE PRAVO ZAHLAĐENJE I KIŠA: RHMZ objavio najnoviju prognozu
U SRBIJI će u petak, 29. oktobra biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, češćom u predelima južnije od Save i Dunava.
Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod, jutarnja temperatura iznosiće od sedam do 10, a najviša od 10 do 15 stepeni.
Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar.
I u Beogradu sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko devet, a najviša oko 12 stepeni.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće pretežno oblačno i relativno sveže, sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom.
Krajem perioda očekuje se suvo vreme uz delimično razvedravanje, navodi RHMZ.
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