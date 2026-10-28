NETANJAHU UPUTIO VAŽNU PORUKU KOALICIJI: "Ujedinjeni smo i ostajemo ujedinjeni"
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu razgovarao je večeras sa svojim partnerima, ministrom nacionalne bezbednosti Itamarom Ben Gvirom i ministrom finansija Bezalelom Smotričem.
Prema procenama, očekuje se da će vladajući blok koji uključuje stranku Benjamina Netanjahua "Likud" i stranke ultraortodoksnih Jevreja, Ben Gvirovu "Ocma Jehudit" i Smotričevu "Religijski cionizam" osvojiti 53 mandata, što je znatno ispod većine od 61 mesta.
Opozicija je takođe podeljena, što je dovelo do spekulacija o vladi nacionalnog jedinstva što je scenario u kojem bi Netanjahu mogao da napusti svoje krajnje desničarske saveznike.
- Ujedinjeni smo i ostajemo ujedinjeni - rekao je Netanjahu Ben Gviru i Smotriču, prema izveštaju Kanala 14.
Kako se navodi, izraelski premijer će kasnije razgovarati i sa liderima stranke ultraortodoksnih Jevreja, Ujedinjeni Tora Judaizam i Šas.
(Tajms of Izrael)
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