Svet

NETANJAHU UPUTIO VAŽNU PORUKU KOALICIJI: "Ujedinjeni smo i ostajemo ujedinjeni"

Ј.О.С.

28. 10. 2026. u 21:56

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PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu razgovarao je večeras sa svojim partnerima, ministrom nacionalne bezbednosti Itamarom Ben Gvirom i ministrom finansija Bezalelom Smotričem.

НЕТАНЈАХУ УПУТИО ВАЖНУ ПОРУКУ КОАЛИЦИЈИ: Уједињени смо и остајемо уједињени

Foto: Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia

Prema procenama, očekuje se da će vladajući blok koji uključuje stranku Benjamina Netanjahua "Likud" i stranke ultraortodoksnih Jevreja, Ben Gvirovu "Ocma Jehudit" i Smotričevu "Religijski cionizam" osvojiti 53 mandata, što je znatno ispod većine od 61 mesta.

Opozicija je takođe podeljena, što je dovelo do spekulacija o vladi nacionalnog jedinstva što je scenario u kojem bi Netanjahu mogao da napusti svoje krajnje desničarske saveznike. 

- Ujedinjeni smo i ostajemo ujedinjeni - rekao je Netanjahu Ben Gviru i Smotriču, prema izveštaju Kanala 14. 

Kako se navodi, izraelski premijer će kasnije razgovarati i sa liderima stranke ultraortodoksnih Jevreja, Ujedinjeni Tora Judaizam i Šas. 

(Tajms of Izrael) 

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