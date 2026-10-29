Nikola, da li se sećaš šta se desilo 28. oktobra 2015. godine? Jokić zatečen pitanjem novinara, ali odgovor je hit

Nikola Jokić je protiv Nju Orleansa stigao do 200. tripl-dabla u regularnom delu NBA sezone, ali je posle pobede Denvera govorio o stvarima koje brojke ne pokazuju.

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Naime, američki novinar Vik Lombardi je u razgovoru sa Srbinom na parketu odbranu ista izdvojio kao najveću razliku u odnosu na nedavni meč istih rivala kada je Denver primio mnogo više poena, a Jokić je objasnio šta su Nagetsi pokušali da promene.

- Mislim da su bili prvi po poenima iz reketa, pa smo se malo prilagodili. I dalje su uspevali da dođu do reketa, ali mislim da smo dobro otvorili utakmicu i nametnuli svoj ritam i tempo."

Denver je već u prvom poluvremenu imao 22 poena prednosti. Pelikansi su u nastavku uspeli da zaprete i priđu na 5 poena zaostatka, ali Nagetsi ovoga puta nisu dozvolili preokret.

- Mislim da smo kontrolisali utakmicu sve vreme. Čak i tokom tog kratkog perioda kada su prišli na 5 poena. Mislim da smo kontrolisali najveći deo utakmice", dodao je Jokić.

Lombardija je zanimalo i kako napreduju rukiji koji dobijaju priliku u Denveru. Trevon Brazil je protiv Nju Orleansa bio starter i završio sa 11 poena i 8 skokova, a Jokić je imao jasnu poruku o mladim saigračima.

@VicLombardi gets the chance to break down tonight’s game with Nikola Jokić, who just secured his 200th triple double! https://t.co/6ANol4PssH — AltitudeTV (@AltitudeTV) October 29, 2026

- Iskreno, lično verujem u njih i mislim da imaju mnogo toga da ponude. U novoj su situaciji, novoj ulozi, sve im je novo. Moramo da im damo malo vremena, ali mislim da su energija i fokus tu. Žele da rade prave stvari. Mislim da je to najvažnije.

Poverenje najboljeg igrača ekipe posebno znači košarkašima koji tek traže svoje mesto u ligi. Brazil je već u prvom susretu sa Pelikansima bio među junacima velikog povratka, a sada je ponovo opravdao priliku koju mu je dao Dejvid Adelman.

Na kraju razgovora stigao je i podsetnik koliko je Jokić daleko odmakao od sopstvenih prvih NBA koraka. Lombardi ga je podsetio da je na isti datum pre 11 godina debitovao u ligi i pitao da li se seća koliko je tada postigao poena.

- Dva", odgovorio je Jokić bez razmišljanja.

A da li pamti i kako ih je postigao?

- Da, desnim horogom."

Jedan kratak odgovor za početak karijere, a danas 200 tripl-dablova u regularnom delu sezone. Jokić je ostao na 9 takvih utakmica od izjednačenja rekorda Rasela Vestbruka, dok je Denver drugom pobedom stigao do učinka 2-2.