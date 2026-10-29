Zločin

PRONAĐENA NESTALA DEVOJČICA (13) IZ NIŠA! Hitno se oglasio MUP: Evo gde se nalazila

blic

29. 10. 2026. u 07:15

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Trinaestogodišnja M. I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

ПРОНАЂЕНА НЕСТАЛА ДЕВОЈЧИЦА (13) ИЗ НИША! Хитно се огласио МУП: Ево где се налазила

Foto: Novosti

Kako se navodi, devojčica je pronađena nepovređena i vraćena je roditeljima.


Sistem "Pronađi me" Ministarstva unutrašnjih poslova aktiviran je sinoć zbog nestanka devojčice u selu Gornji Matejevac kod Niša.

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