RAZGOVOR LIDERA SAKNDINAVIJE SA PUTINOM: Nek se čuje i evropski glas, a ne samo američki

NORVEŠKI premijer Jonas Gar Stere kazao je danas da je cilj njegovog jučerašnjeg razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom bio da se čuje i evropski glas u vezi sa mirovnim pregovorima u Ukrajini, a ne samo američki.

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Po njegovim rečima, važne evropske poruke neće stići do Rusije kada govore samo Amerikanci, preneo je norveški javni servis NRK.

U razgovoru je učestvovao i finski predsednik Aleksandar Stub, a konverzacija je trajala 90 minuta, iako je prvobitno bilo planirano da traje 20 minuta.

Stere je rekao da su on i Stub bili usmereni na korake koje je potrebno preduzeti u budućnosti kako bi rat bio okončan.

- Mislim da Putin neće promeniti mišljenje, ali imao je priliku da vrlo jasno čuje naš stav - rekao je on.

Am Dienstag haben der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre anderthalb Stunden lang mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. https://t.co/FrqpiQ9mqQ — RT DE auf X (@rtde_auf_x) October 28, 2026

Norveška je, prema Stereovim rečima, predložila korake za deeskalaciju, kao što su obustavljanje napada na energetsku infrastrukturu u Rusiji i Ukrajini, prekid napada na brodove koji izvoze ukrajinsko žito i razmena ratnih zarobljenika.

- Rusija danas kontroliše skoro 20 odsto ukrajinske teritorije. Ukrajina nikada neće potpisati sporazum kojim priznaje da je izgubila teritoriju, ali da li se trenutna linija fronta može uzeti kao realnost i polazna tačka, to je već drugo pitanje - kazao je on.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da jučerašnji razgovor nije doneo ništa novo o sukobu u Ukrajini, kao i da evropske zemlje jednostavno žele da obezbede ulogu u pregovaračkom procesu.

Mette Frederiksen Denmark's Prime Minister has declined the offers from Finland and Norway don’t know what the two countries think you can achieve when Europe that when others have gone solo and, have travelled to Moscow, that it is important that we Europeans go together," she said.” Mette Frederiksen (S) has told Finland's President, Alexander Stubb, and Norway's Prime Minister, Jonas Gahr Støre, that she disagrees with their “going it alone. I don’t know what the two countries think you can achieve with this. We have previously also stressed in clear reports from the rest of Europe that when others have gone solo and, for example, have travelled to Moscow, that it is important that we Europeans go together," she said.” — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) October 27, 2026

Nakon razgovora sa Putinom, Stere i Stub su razgovarali i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala je zvaničnike Finske i Norveške zbog telefonskog razgovora sa Putinom.

- Veoma sam skeptična prema ovoj norveškoj i finskoj inicijativi. Ona nije bila usklađena sa bilo kim od nas ostalih - rekla je Frederiksen.

(Tanjug)

