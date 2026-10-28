RAZGOVOR LIDERA SAKNDINAVIJE SA PUTINOM: Nek se čuje i evropski glas, a ne samo američki
NORVEŠKI premijer Jonas Gar Stere kazao je danas da je cilj njegovog jučerašnjeg razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom bio da se čuje i evropski glas u vezi sa mirovnim pregovorima u Ukrajini, a ne samo američki.
Po njegovim rečima, važne evropske poruke neće stići do Rusije kada govore samo Amerikanci, preneo je norveški javni servis NRK.
U razgovoru je učestvovao i finski predsednik Aleksandar Stub, a konverzacija je trajala 90 minuta, iako je prvobitno bilo planirano da traje 20 minuta.
Stere je rekao da su on i Stub bili usmereni na korake koje je potrebno preduzeti u budućnosti kako bi rat bio okončan.
- Mislim da Putin neće promeniti mišljenje, ali imao je priliku da vrlo jasno čuje naš stav - rekao je on.
Norveška je, prema Stereovim rečima, predložila korake za deeskalaciju, kao što su obustavljanje napada na energetsku infrastrukturu u Rusiji i Ukrajini, prekid napada na brodove koji izvoze ukrajinsko žito i razmena ratnih zarobljenika.
- Rusija danas kontroliše skoro 20 odsto ukrajinske teritorije. Ukrajina nikada neće potpisati sporazum kojim priznaje da je izgubila teritoriju, ali da li se trenutna linija fronta može uzeti kao realnost i polazna tačka, to je već drugo pitanje - kazao je on.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da jučerašnji razgovor nije doneo ništa novo o sukobu u Ukrajini, kao i da evropske zemlje jednostavno žele da obezbede ulogu u pregovaračkom procesu.
Nakon razgovora sa Putinom, Stere i Stub su razgovarali i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala je zvaničnike Finske i Norveške zbog telefonskog razgovora sa Putinom.
- Veoma sam skeptična prema ovoj norveškoj i finskoj inicijativi. Ona nije bila usklađena sa bilo kim od nas ostalih - rekla je Frederiksen.
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)