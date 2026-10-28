PUTINOV ISTORIJSKI POTEZ! Rusija okuplja saveznike: Afrika ulazi u blok sa ZND i EAES, konačni obračun sa TERORIZMOM!

RUSIJA se zalaže za to da afričke zemlje aktivno razvijaju uzajamno korisne veze sa Evroazijskim ekonomskim savezom i ZND, rekao je ruski lider Vladimir Putin.

Foto: Printskrin youtube / APT

Takođe, Moskva će se zalagati za pravedniju zastupljenost Afrike u međunarodnim organizacijama, dodao je Putin.

-Za našim stolom nalaze se dve najveće i najuticajnije regionalne organizacije u Evroaziji: Evroazijska ekonomska zajednica i Zajednica nezavisnih država. Ove strukture su stekle bogato i dragoceno iskustvo u izgradnji integracija, što bi moglo biti od interesa za naše afričke partnere. Mi svakako podržavamo afričke zemlje i organizacije u aktivnom razvijanju uzajamno korisnih veza sa ovim organizacijama, rekao je Putin tokom sastanka sa čelnicima afričkih regionalnih organizacija.

ZAJEDNIČKA BORBA PROTIV TERORIZMA

Rusija je, kako je rekao Putin, otvorena za dijalog sa Afrikom kada je reč o pitanjima mira i spremna da je da pomogne u borbi protiv pretnji bezbednosti, kao što je terorizam.

Šef države je napomenuo da je Rusija „posvećena nastavku bliske koordinacije sa Afričkom unijom o širokom spektru spoljnopolitičkih pitanja”.,

-Otvoreni smo za dijalog o pitanjima mira i bezbednosti, kao i o rešavanju i sprečavanju kriza. Spremni smo da nastavimo da pružamo pomoć našim afričkim partnerima u borbi protiv takvih univerzalnih savremenih izazova i pretnji kao što su terorizam, transnacionalni kriminal i trgovina drogom, izjavio je Putin.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta