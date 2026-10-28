Svet

PUTINOV ISTORIJSKI POTEZ! Rusija okuplja saveznike: Afrika ulazi u blok sa ZND i EAES, konačni obračun sa TERORIZMOM!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 10. 2026. u 18:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA se zalaže za to da afričke zemlje aktivno razvijaju uzajamno korisne veze sa Evroazijskim ekonomskim savezom i ZND, rekao je ruski lider Vladimir Putin.

ПУТИНОВ ИСТОРИЈСКИ ПОТЕЗ! Русија окупља савезнике: Африка улази у блок са ЗНД и ЕАЕС, коначни обрачун са ТЕРОРИЗМОМ!

Foto: Printskrin youtube / APT

Takođe, Moskva će se zalagati za pravedniju zastupljenost Afrike u međunarodnim organizacijama, dodao je Putin.

-Za našim stolom nalaze se dve najveće i najuticajnije regionalne organizacije u Evroaziji: Evroazijska ekonomska zajednica i Zajednica nezavisnih država. Ove strukture su stekle bogato i dragoceno iskustvo u izgradnji integracija, što bi moglo biti od interesa za naše afričke partnere. Mi svakako podržavamo afričke zemlje i organizacije u aktivnom razvijanju uzajamno korisnih veza sa ovim organizacijama, rekao je Putin tokom sastanka sa čelnicima afričkih regionalnih organizacija.

ZAJEDNIČKA BORBA PROTIV TERORIZMA

Rusija je, kako je rekao Putin, otvorena za dijalog sa Afrikom kada je reč o pitanjima mira i spremna da je da pomogne u borbi protiv pretnji bezbednosti, kao što je terorizam.

Šef države je napomenuo da je Rusija „posvećena nastavku bliske koordinacije sa Afričkom unijom o širokom spektru spoljnopolitičkih pitanja”.,

-Otvoreni smo za dijalog o pitanjima mira i bezbednosti, kao i o rešavanju i sprečavanju kriza. Spremni smo da nastavimo da pružamo pomoć našim afričkim partnerima u borbi protiv takvih univerzalnih savremenih izazova i pretnji kao što su terorizam, transnacionalni kriminal i trgovina drogom, izjavio je Putin.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)

Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)