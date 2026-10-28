"IDEMO DO KRAJA" Sančez o železničkoj nesreći: Ako je bilo propusta u sistemu, odgovorni će biti kažnjeni

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez najavio je danas istragu o uzrocima železničke nesreće u kojoj su stradale najmanje 64 osobe.

Tanjug/AP/Omar Havana

On je kazao da je prioritet vlade pronalaženje što većeg broja preživelih i otkrivanje uzroka nesreće, preneo je španski javni servis RTVE.

- Utvrdićemo uzrok nesreće. Ići ćemo do kraja. Ako je bilo nemara, to će se saznati. Ako je bilo propusta u sistemu, odgovorni će biti kažnjeni - izjavio je on.

Naveo je da će država pružiti materijalnu i psihološku podršku porodicama žrtava i povređenima.

Premijer je podsetio da su se dogodile "dve strašne tragedije“ na brzim železnicama u ovoj godini i da je to neprihvatljivo u zemlji poput Španije.

- Najverovatnije, sve ukazuje na to da uzrok dve nesreće nije povezan, ali to nije na meni da kažem, već na Nezavisnoj komisiji za železničke nesreće, kao i na pravosudnom sistemu i istrazi-dodao je.

Uprkos tome, naglasio je da bezbednost mora biti „dodatno ojačana“ kako bi se obnovilo poverenje u sistem brzih železnica.

Sančez je najavio da će biti preduzete sve mere koje se smatraju odgovarajućim, sa apsolutnom snagom, kako bi se obnovilo poverenje u sistem brzih železnica i, naravno, kako bi se dodatno garantovala bezbednost građana koji koriste ovu uslugu. B

roj poginulih u železničkoj nesreći koja se jutros dogodila u blizini stanice Urda, u španskoj pokrajini Toledo, porastao je na 64, saopštili su izvori iz vlade Kastilje-La Manče, prenosi Pais.

U nesreći je povređeno još 80 osoba, od kojih je 50 zadobilo teške povrede, dok izvori iz centralne vlade navode da je uzrok nesreće ljudska greška.

Izvršna vlast je proglasila trodnevnu žalost. Predsednik Kastilje-La Manče Emilijano Garsija-Page strahuje da bi broj žrtava mogao da bude i veći.

Prema službi za vanredne situacije, voz velike brzine AVE sudario se sa kompozicijom kompanije Iryo koja je stajala na koloseku.

Nakon sudara, dva vagona voza Iryo i jedan vagon voza AVE sleteli su niz nasip.

U dva voza koja su učestvovala u nesreći nalazilo se više od 540 putnika.

Železnički saobraćaj između Madrida i Andaluzije je obustavljen, a na stanici Atoča u Madridu i u Sevilji otvoreni su centri za pomoć porodicama putnika.

Početkom godine poginulo je 46 ljudi u sudaru vozova u Adamuzu.